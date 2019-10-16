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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл назвал либерализм «в каком-то смысле» греховной идеей

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм — это «в каком-то смысле» греховная идея, потому что предполагает поставление в центр жизни самого человека, а не Бога.

Источник: РИА Новости

«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если “я” в центре — что выше меня? В каком-то  смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал он на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), прошедшем в Петербургском епархиальном управлении.

По его словам, «пройдя 90-е годы, значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм», а на заре XX века люди были им очарованы. Либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти в том смысле, что «хотя какая-то власть должна быть — без полицейских на улице не обойтись — но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть», сказал предстоятель.

По мнению патриарха Кирилла, революции неслучайно происходили именно в Петербурге, «потому что был очень высокий уровень согласия образованного интеллигентно населения с либеральной идеей».
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Патриарх Кирилл во вторник в рамках визита в Санкт-Петербург принял участие торжествах, приуроченных к 90-летию со дня рождения своего наставника и духовного учителя — митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Утром глава Русской церкви возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры и отслужил заупокойную литию на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов Борис Георгиевич, 1929- 1978) в разные годы был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, заведующим канцелярией Московской Патриархии. С 1960 по 1972 годы был председателем Отдела внешних церковных сношений. Одновременно руководил Издательским отделом Московской Патриархии. Кавалер церковных и светских наград. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.

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