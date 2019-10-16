14:05 (мск), источник: РИА Новости
Патриарх Кирилл назвал либерализм «в каком-то смысле» греховной идеей
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм — это «в
«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если “я” в центре — что выше меня? В
По его словам, «пройдя 90-е годы, значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм», а на заре XX века люди были им очарованы. Либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти в том смысле, что «хотя
Патриарх Кирилл во вторник в рамках визита в
Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов Борис Георгиевич, 1929- 1978) в разные годы был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, заведующим канцелярией Московской Патриархии. С 1960 по 1972 годы был председателем Отдела внешних церковных сношений. Одновременно руководил Издательским отделом Московской Патриархии. Кавалер церковных и светских наград. Похоронен на Никольском кладбище