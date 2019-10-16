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00:28 (мск), источник: РИА Новости

Бортпроводники раскрыли свое секретное правило

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В авиакомпаниях действуют разные правила и ограничения для стюардов, но в большинстве из них бортпроводникам ни в коем случае нельзя принимать чаевые от пассажиров, сообщает Express.

«Есть множество других способов поблагодарить нас», — прокомментировал запрет представитель американской ассоциации бортпроводников Кори Кадвелл, добавив, что обеспечение комфорта и безопасности пассажиров — это обязанность членов экипажа. Он сравнил работу стюардессы с работой пожарного или полицейского.

Как рассказала бортпроводница Шерон Чен, запрет на получение чаевых касается только денежных вознаграждений, поэтому принимать небольшие подарки, вроде сувениров или шоколада не возбраняется.

По ее словам, стюардессам приятно получать даже символические презенты, поэтому у пассажиров, которые их дарят, больше шансов на особое внимание во время полета.

Однако из правила о запрете на чаевые есть и исключения. Так, вместе со снеками на рейсах американской Frontier Airlines пассажирам вручают карточку с указанием возможного размера денежного вознаграждения для экипажа.

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