НАСА показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс

Один из скафандров предназначен для использования на борту корабля во время запуска и возвращения на Землю, а второй — для исследования поверхности Луны, в том числе в условиях его южного полюса.
Новый скафандр обеспечивает астронавтам большую подвижность, чем когда-либо прежде — он позволит ходить по поверхности Луны, а не прыгать. Кроме того, астронавты смогут свободно двигать пальцами и даже собирать камни с поверхности Луны. Скафандр обеспечивает полную подвижность плечевого, локтевого и лучезапястного суставов.
Улучшения коснулись и системы связи. В предыдущих версиях установленный в скафандре микрофон не всегда точно следовал за движениями головы астронавта. Новая конструкция включает несколько микрофонов, которые находятся в верхней части скафандра. Они обеспечат надежную и качественную связь.
Представленные скафандры разработаны специально для лунной программы. Их немного модифицируют для освоения Марса.
Новая программа освоения Луны получила название Artemis (Артемида). НАСА планирует отправить корабль Orion без экипажа уже летом следующего года. Он должен будет облететь Луну и вернуться на Землю. Первый пилотируемый запуск с экипажем на борту намечен на 2022 год, а высадка астронавтов на Луну — на 2024 год. Основываясь на опыте, полученном на Луне, НАСА планирует отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах.