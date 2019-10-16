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04:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские полицейские испугались пенсионной реформы и массово уволились

Личный состав МВД сократился до рекордных значений с 2012 года. Об этом сказано в отчете МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

Источник: Reuters

Уровень укомлектованности сотрудниками составил 92,6 процента, не достигнув планового значения в 95 процентов. Согласно заключению Счетной палаты, большинство сотрудников уволилось по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Рост числа увольнений по этому пункту объясняется опасениями служащих, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен.

Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин объяснил, что МВД провело плохую информационную работу, в связи с чем полицейские испугались увеличения стажа выслуги лет для выхода на пенсию, передает принадлежащий Григорию Березкин РБК.

Однако, по его словам, основная причина в том, что россияне не хотят продолжать работать в этой системе. Сотрудников МВД вызывают на работу в любое время, часто отказывают в отгулах и отпусках, кроме того, им запрещен выезд за границу.

В августе сообщалось, что в Москве начали массово выводить за штат сотрудников нескольких крупных оперативных подразделений городской полиции. Штатные изменения коснулись московского уголовного розыска (УУР), управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК), а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

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