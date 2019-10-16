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04:08 (мск), источник: РИА Новости

Российский телескоп снял термоядерный взрыв на нейтронной звезде

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российский телескоп на космической обсерватории «Спектр-РГ», выведенной на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики, сообщил РИА Новости представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: Роскосмос/DLR/СРГ

«В августе-сентябре телескопом ART-XC были проведены наблюдения центра Галактики. Телескоп снял две нейтронные звезды, которые находятся достаточно близко друг к другу», — сказал собеседник агентства.

«При этом во время наблюдения мы на одной из них обнаружили термоядерный взрыв», — добавил он.

Ранее Роскосмос сообщил, что «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, находящуюся в 1,5 миллионах километрах от Земли (точка Лагранжа L2 системы Земля-Солнце), 21 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.

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После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить «карту» видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).

«Спектр» Вселенной
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