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09:44 (мск), источник: Известия

В Оксфордский словарь включили терминологию фильма «Звездные войны»

«Джедай», «падаван», «световой меч» и другие слова из киносаги «Звездные войны» были включены в Оксфордский словарь английского языка. Об этом 15 октября сообщило издание Entertainment.

Источник: AP 2019

Отмечается, что филологи признали право этих слов на принадлежность к английскому языку.

«Падавану», например, дано определение, что это «член отряда героических опытных монахов-воинов, способных использовать мистическую силу».

На сегодняшний день эпопея о космических войнах включает в себя восемь фильмов-эпизодов, два спин-оффа и один полнометражный мультфильм. Первая кинокартина вышла в 1977 году под названием «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда».

По мотивам саги выпускались компьютерные игры и комиксы.

7 августа сообщалось, что уже в ноябре этого года на прилавках появится кулинарная книга с рецептами блюд из «Звездных войн».

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