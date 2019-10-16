В Оксфордский словарь включили терминологию фильма «Звездные войны»

Отмечается, что филологи признали право этих слов на принадлежность к английскому языку.
«Падавану», например, дано определение, что это «член отряда героических опытных монахов-воинов, способных использовать мистическую силу».
На сегодняшний день эпопея о космических войнах включает в себя восемь фильмов-эпизодов, два спин-оффа и один полнометражный мультфильм. Первая кинокартина вышла в 1977 году под названием «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда».
По мотивам саги выпускались компьютерные игры и комиксы.
7 августа сообщалось, что уже в ноябре этого года на прилавках появится кулинарная книга с рецептами блюд из «Звездных войн».