В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД

Отчет о ходе реализации программы за 2018 год опубликован на сайте МВД России.
Как говорится в отчете, фактический уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел составляет 92,6% при планируемом в 95%.
В Счетной палате пояснили, что это связано с увольнением значительного числа сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, «ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России».
Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.
Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.