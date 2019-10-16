Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
09:26 (мск), источник: РИА Новости

В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уровень укомплектованности личного состава органов внутренних дел в 2018 году оказался ниже планового значения, поскольку много сотрудников уволилось, опасаясь новых условий пенсионного законодательства, соответствующее заключение Счетной палаты на государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» опубликовано на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

Отчет о ходе реализации программы за 2018 год опубликован на сайте МВД России.

Как говорится в отчете, фактический уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел составляет 92,6% при планируемом в 95%.

Читайте также
Российские полицейские испугались пенсионной реформы и массово уволились

В Счетной палате пояснили, что это связано с увольнением значительного числа сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, «ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России».

Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.

Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.

Читайте также

 'Семьянин, работал таксистом': кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
ООН поддержала Россию по вопросу невыдачи американских виз
В Гидрометцентре пообещали необычный ноябрь
Военного техника обязали заплатить Минобороны за разбитый Ан-26
Украинский игрок отреагировал на стремление россиян «взять Евро»
Ким Чен Ын поднялся на священную гору верхом на коне
Раскрыты катастрофические последствия глобального оледенения
В МВД прокомментировали скандал со сбитым под Кировом ребенком
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
WOWSale
9 самых странных аксессуаров для смартфона c AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
«Красивые» номера предложили продавать через госуслуги Минэкономразвития предлагает другой путь - аукционы, но в МВД такую идею не поддерживают
Кино
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст» Звезды поддержали одну из самых ожидаемых киноновинок сезона
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Не приятная ситуация для меня 221
Школа 178
Не могу простить дочь 170
Глубинка Австралии 133
Леди
Офисный дресс-код: звезды, которые знают, как выглядеть сексуально в костюме Совсем необязательно страдать, если твоя работа подразумевает строгий дресс-код
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь