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10:51 (мск), источник: ТАСС

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

За восемь месяцев 2019 года этот показатель увеличился на 0,7 года по сравнению с прошлым годом.

Источник: Manuel Alvarez/CC0

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем — на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло, благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года», — цитируют в пресс-службе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

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