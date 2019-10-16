Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
36Перед своим днем рождения Путин побывал в сибирской тайге
11:28 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько денег заплатили россияне за летний отдых

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Туроператоры назвали среднюю стоимость летнего пляжного отдыха для российских туристов в 2019 году, сообщает АТОР.

Источник: AP 2019

Аналитическая служба ассоциации летом раз в две недели производила замеры средних цен на пакетные туры продолжительностью 10 ночей (на двоих взрослых, с питанием) по 12 массовым пляжным направлениям.

Новость
Дешево, близко, тепло и море: какие страны выбрать для отдыха в ноябре

Наиболее дешевым для россиян оказался отдых на отечественных курортах: путевку в Сочи можно было купить в среднем за 43 тысячи рублей, чуть выше были средние цены в Анапе и Крыму.

Средняя цена пакетных туров в Болгарию составила 73 тысячи рублей. От 84 до 88 тысяч рублей платили путешественники за путевки в Черногорию и Тунис.

Греция, Кипр, Турция, Испания этим летом держали планку средних цен на уровне 93 — 96 тысяч рублей. Наиболее дорогими направлениями в период с мая по октябрь 2019 года были Италия и Хорватия (98 — 101 тысяча рублей).

Путевки в Турцию и Тунис продавались с питанием по системе All Inclusive, что существенно удешевляло расходы туриста на поездку и способствовало высокой популярности этих направлений.

Читайте также
 'Семьянин, работал таксистом': кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
ООН поддержала Россию по вопросу невыдачи американских виз
Эксперты рассказали, что ждет курс рубля
В Гидрометцентре пообещали необычный ноябрь
Курьер насмешил соцсети, оригинально спрятав посылку
Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева
В Великобритании взрывом снесли огромную ТЭС (видео)
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
WOWSale
9 самых странных аксессуаров для смартфона c AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Новое дело о «пьяном мальчике»: все подробности и версии В Кировской области набирает обороты скандал вокруг ДТП, которое произошло еще летом. Как и 2,5 года назад, экспертиза показала, что сбитый насмерть ребенок был пьян. Авто Mail.ru собрал все, что известно по делу, а также вспомнил последний такой случай
Кино
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст» Звезды поддержали одну из самых ожидаемых киноновинок сезона
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Школа 186
Не могу простить дочь 175
Лето это маленькая жизнь. Конкурс рассказов 161
Глубинка Австралии 133
Леди
Офисный дресс-код: звезды, которые знают, как выглядеть сексуально в костюме Совсем необязательно страдать, если твоя работа подразумевает строгий дресс-код
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь