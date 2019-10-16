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11:55 (мск), источник: RNS

Ученые признали деньги рассадником гриппа

Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции, вирус гриппа на них сохраняется до двух недель, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ученых.

Источник: РИА "Новости"

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до 2-х недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о наиболее распространенных мифах о гриппе. В частности напомнили, что отличительным признаком гриппа является температура 38,5 — 39,0°С с первых часов болезни.

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Роспотребнадзор рекомендует принимать жаропонижающие средства взрослым только при температуре выше 39 С, детям — выше 38,5°С. В ведомстве подчеркнули, что принятие аспирина при гриппе может привести к смерти. «При сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в состав аспирина и некоторых других препаратов, может развиться тяжелое состояние — синдром Рея», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что ребенок не может заразиться гриппом от матери во время кормления грудью. «Если кормящая женщина заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому малыш не заражается гриппом во время кормления», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что прививка от гриппа не вызывает заболевание, «лишь у некоторых людей может появиться покраснение в месте введения вакцины или незначительно подняться температура. Это, пожалуй, самые неприятные последствия от введения вакцины».

Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является осенний период — с сентября по ноябрь, напомнили в ведомстве.

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