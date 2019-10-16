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12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали секрет смертоносных зубов пираний

Стая пираний, которых еще называют «речными людоедами», за пару минут может съесть крупное животное. В этом хищницам помогают мощные челюсти с очень острыми треугольными зубами. Ученых давно интересовал секрет этих смертоносных «инструментов». Как именно рыбам удается сохранять их такими острыми?

Источник: University of Washington

Несколько лет назад группа исследователей выдвинула гипотезу, что пираньи теряют сразу все зубы на одной стороне рта и затем отращивают их. Это происходит, когда старые зубы иступляются. Но доказать правдивость этой гипотезы не удавалось.

В новом исследовании группа американских ученых провела компьютерную томографию 93 образцов 40 различных видов рыб. Они получили трехмерные цифровые изображения костей челюсти и соединительных тканей. Они также окрашивали ткани рыб, чтобы увидеть, как развиваются зубы, и включали наследственную информацию о каждом виде, чтобы понять их эволюционные связи друг с другом.

Источник: George Washington University

«Объединив все эти вещи, мы получили более полное представление о том, что происходит», — рассказала Карли Коэн, соавтор исследования, опубликованного в Evolution & Development.

Как оказалось, зубы пираний растут не по одному, а в связке с другими зубами, образуя прочную батарею на полчелюсти. Когда старые зубы стираются, рыба теряет их все сразу. На их месте тут же одновременно прорезаются новые. Это происходит многократно в течение всей жизни пираньи.

«Пираньи никогда не бывают беззубыми, они постоянно заменяют тупые зубы новыми острыми», — говорит профессор и старший автор исследования Адам Саммерс.

Источник: Frances Irish/Moravian College

Анна Лысенко

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