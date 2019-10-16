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13:07 (мск), источник: RTVi

Минздрав США дал название болезни, которую вызывает вейпинг

Центры по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США (CDC) присвоили имя болезни, которая поражает курильщиков электронных сигарет. Об этом 11 октября сообщается в официальном отчете ведомства.

Источник: Thomas Bjornstad/CC0

Болезнь получила название EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), что переводится, как «травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или вейпингом».

По информации CDC, зарегистрировано 1299 случаев болезни в 49 штатах, от нее уже погибло 26 человек.

Медикам рекомендовали проявлять повышенное внимание к болезни в период сезонного обострения гриппа и других респираторных инфекций. В CDC отметили, что их симптомы очень похожи на EVALI.

Повторная госпитализация пациентов, которые уже проходили лечение от EVALI, по оценке CDC, вызвана несколькими причинами. Во-первых, легкие пациентов остаются ослабленными после лечения из-за применения кортикостероидов.

Во-вторых, больной продолжает курить электронные сигареты после выписки.

Пульмонолог Борис Сагалович рассказал RTVI, что болезнь легких могут вызывать нелегальные смеси с содержанием каннабиса, которые курильщики покупают на черных рынках, так как это дешевле. Он отметил, что причина заболевания может крыться в масле витамина Е.

Это масло нагревается, превращается в пар и оседает в легких. Потом, когда оно охлаждается в легких, становится маслом. Не паром, а маслом. И оттуда не выходит. Это вызывает воспалительный процесс и сильное воспаление легких. Это то, что мы пока знаем. Но это далеко не все.
Борис Сагалович
пульмонолог
Новость
Эксперты: легкие курильщиков электронных сигарет выглядят как после газовой атаки

В 2018 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подсчитало, что около 3,6 млн учеников средних и старших школ курят электронные сигареты. Опрос, который ведомство провело в 2013—2014 годах, показал, что большинство заинтересовалось электронными сигаретами в первую очередь из-за ароматов.

В августе департамент здравоохранения другого штата на Среднем Западе — Иллинойса — зафиксировал первую смерть из-за болезни, связанной с курением электронных сигарет. А первый запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет вступил в силу 5 сентября в Мичигане.

За запрет электронных сигарет активно выступает администрация президента США Дональда Трампа. Так, его супруга Мелания Трамп написала 12 сентября твит, в котором призвала поддержать запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет, если они не одобрены FDA. В тоже время власти Индии уже запретили производство, импорт и продажу электронных сигарет на территории страны. Нарушителям грозит тюремный срок до трех лет.

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