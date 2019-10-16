В египетском дворце обнаружен необычный желтый цвет

Разноцветным был и дворец фараона Априя, правившего приблизительно в 589−567 годах до н. э. Фрагменты помпезного сооружения, которое располагалось в дельте Нила, хранятся в Новой глиптотеке Карлсберга в Копенгагене.
Изучая остатки краски, которой разукрасили дворец древние художники, ученые совершенно неожиданно обнаружили два желтых пигмента. До сих пор считалось, что их начали использовать гораздо позже и совершенно в другом регионе. Работа датских, итальянских и британских ученых опубликована в Heritage Science.
Первый пигмент создан на основе антимоната свинца — оранжево-желтых кристаллов, которые не растворяются в воде. До сих пор его находили на артефактах не старше XVI века.
Второй пигмент — свинцово-оловянный желтый. Его, как считалось, использовали в живописи, начиная с XІV века.
В качестве связующего для пигментов в Древнем Египте использовали каучук и животный клей. Эти вещества находили и раньше, например, в Карнакском храме или в гробнице царицы Нефертити.
Фрагменты дворца Априя также содержали белый кальцит, белый гипс, египетский синий, зеленый атакамит, красный гематит и золотисто-желтый аурипигмент.
Открытие поможет историкам искусства, а также прольет дополнительный свет на культурные и торговые связи в древнем мире.