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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В египетском дворце обнаружен необычный желтый цвет

Глядя на белые античные статуи, колонны и стены древних дворцов, сложно представить, что раньше они были разукрашены в яркие цвета. Со временем краска смылась или выгорела.

Источник: Ole Haupt/SDU

Разноцветным был и дворец фараона Априя, правившего приблизительно в 589−567 годах до н. э. Фрагменты помпезного сооружения, которое располагалось в дельте Нила, хранятся в Новой глиптотеке Карлсберга в Копенгагене.

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Изучая остатки краски, которой разукрасили дворец древние художники, ученые совершенно неожиданно обнаружили два желтых пигмента. До сих пор считалось, что их начали использовать гораздо позже и совершенно в другом регионе. Работа датских, итальянских и британских ученых опубликована в Heritage Science.

Первый пигмент создан на основе антимоната свинца — оранжево-желтых кристаллов, которые не растворяются в воде. До сих пор его находили на артефактах не старше XVI века.

Второй пигмент — свинцово-оловянный желтый. Его, как считалось, использовали в живописи, начиная с XІV века.

Источник: Ole Haupt/SDU

В качестве связующего для пигментов в Древнем Египте использовали каучук и животный клей. Эти вещества находили и раньше, например, в Карнакском храме или в гробнице царицы Нефертити.

Фрагменты дворца Априя также содержали белый кальцит, белый гипс, египетский синий, зеленый атакамит, красный гематит и золотисто-желтый аурипигмент.

Открытие поможет историкам искусства, а также прольет дополнительный свет на культурные и торговые связи в древнем мире.

Анна Лысенко

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