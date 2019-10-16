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14:14 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин назвал высокую аварийность «Роскосмоса» мифом

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России — это миф, у «Роскосмоса» давно нет аварий, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА Новости
«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — ответил он на вопрос о том, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

По словам Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них оказались успешными.

Последняя авария ракеты-носителя произошла в России 11 октября 2018 года. Из-за повреждения «Союза-ФГ» полет российского космонавта Алексея Овчинина и его американского коллеги Ника Хейга был прерван на 118-й секунде, однако они успешно «перезапустились» в марте 2019-го.

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По статистике, в российской космической отрасли авария случается примерно раз в год. В 2017-м неудачей завершился запуск на орбиту ангольского спутника, в 2016 году — грузового корабля «Прогресс», в 2015-м — «Прогресса» и аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-СТ», в 2014 году — телекоммуникационного аппарата серии «Экспресс».

При этом пусковая кампания этого года хоть и проходит с замечаниями и переносами, но без нештатных ситуаций, подчеркнул Рогозин.

Ранее «Роскосмос» в своем годовом отчете опубликовал информацию, что среднегодовой уровень аварийности неуклонно снижается.

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