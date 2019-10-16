14:14 (мск), источник: РИА Новости
Рогозин назвал высокую аварийность «Роскосмоса» мифом
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Высокий уровень аварийности
По словам Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них оказались успешными.
Последняя авария
По статистике, в российской космической отрасли авария случается примерно раз в год. В 2017-м неудачей завершился запуск на орбиту ангольского спутника, в 2016 году — грузового корабля «Прогресс», в 2015-м — «Прогресса» и аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-СТ», в 2014 году — телекоммуникационного аппарата серии «Экспресс».
При этом пусковая кампания этого года хоть и проходит с замечаниями и переносами, но без нештатных ситуаций, подчеркнул Рогозин.
Ранее «Роскосмос» в своем годовом отчете опубликовал информацию, что среднегодовой уровень аварийности неуклонно снижается.