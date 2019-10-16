14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник заменяет актеров на постерах к фильмам на котов
Потому что с котиками все становится лучше.
Архитектор и
Он создает копии постеров к известным фильмам, но актеров на них заменяет на котов породы сфинкс. Названия фильмов Джанкарло также меняет на подходящие. Например, сериал «Карточный домик» превратился в «Кошачий домик», а фильм «Унесенные ветром» стал «Унесенные котом».
Как рассказал автор изданию Bored Panda, на создание одного постера у него уходит от 30 минут до часа, а источником вдохновения служит его собственный
Екатерина Гура