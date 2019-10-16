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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник заменяет актеров на постерах к фильмам на котов

Потому что с котиками все становится лучше.

Архитектор и художник-самоучка из Перу по имени Джанкарло сейчас живет и работает в США. Не так давно мужчина увлекся графическим дизайном и приобрел забавное хобби.

Он создает копии постеров к известным фильмам, но актеров на них заменяет на котов породы сфинкс. Названия фильмов Джанкарло также меняет на подходящие. Например, сериал «Карточный домик» превратился в «Кошачий домик», а фильм «Унесенные ветром» стал «Унесенные котом».

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"Карточный домик"
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"Лицо со шрамом"
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"Невероятная жизнь Уолтера Митти"
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"Унесенные ветром"
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"Парк юрского периода"
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"Во все тяжкие"
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"Грязные танцы"
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"Почти знаменит"

Как рассказал автор изданию Bored Panda, на создание одного постера у него уходит от 30 минут до часа, а источником вдохновения служит его собственный кот-сфинкс.

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"Носферату"
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"Сорокалетний девственник"
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"Изгоняющий дьявола"
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"Великий Гэтсби"

Екатерина Гура

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