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14:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за птица белый кречет, которую Путин подарил принцу Абу-Даби?

Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого камчатского кречета.

Источник: РИА "Новости"

Во время визита в Эмираты президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну белого камчатского кречета. Накануне такую же ценную птицу, считающуюся элитой семейства соколиных, Путин подарил королю Саудовской Аравии. Наследный принц в свою очередь преподнес российскому лидеру макет дворца Каср-аль-Хосн — бывшей резиденции президента ОАЭ.

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Что это за птица?

Кречет — самый крупный представитель семейства соколиных. Как правило, вес самца чуть больше одного килограмма, а самки — двух килограмм. Кречет похож на сапсана, но крупнее, и обладает более длинным хвостом и острыми длинными крыльями. В основном кречеты распространены в арктической и субарктической зоне Европы, а также в Азии и Северной Америке. Обособленный подвид обитает на Алтае и в Саянах.

Кречеты подразделяются на белых, исландских, норвежских (обыкновенных «серых») и красных. Эта птица занесена в Красную книгу РФ. Отлов кречетов на территории России запрещен, как и вывоз этих редких птиц за границу без специального разрешения. По данным специалистов, популяция кречетов в России составляет от 5 до 14 тыс. особей, а на Камчатке — от 1 до 1,5 тыс. По данным орнитологов, особенно большой урон от действий браконьеров наносится северо-восточно-азиатской популяции.

Преимущественно кречеты питаются птицами средней величины. Они нападают на добычу по-соколиному, подлетая к ней сверху и хватая лапами. Кречеты обычно не строят гнезд, они часто пользуются гнездами воронов или канюков, расположенными на скалах, в расщелинах или нишах. Как правило, занимают одно и то же гнездо в течение многих лет, самки обычно откладывают по 3−4 яйца.

Источник: РИА "Новости"

Для чего используют кречетов?

Самыми редкими и ценными считаются белые кречеты, они издревле использовались для соколиной охоты. Обладать таким кречетом мог только очень богатый человек. Особой ценностью считаются крупные самки белого окраса — их стоимость может достигать 200 тысяч долларов. Светлый окрас также делает камчатских кречетов основным объектом браконьерства.

Кречеты хорошо обучаемы. Как отмечает в своих работах орнитолог Евгений Лобков, соколиная охота очень популярна в странах арабского мира: это Кувейт, Арабские эмираты, Саудовская Аравия, Сирия. «Обычно такое зрелищное мероприятие, как соколиная охота в ОАЭ, проводится в пустыне, куда съезжаются соколятники, и длится она несколько дней. Посетив это мероприятие один раз, многие остаются под большим впечатлением и приезжают, чтобы увидеть это снова и снова», — пишет он.

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