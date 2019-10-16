14:35 (мск), источник: Аргументы и факты
Что за птица белый кречет, которую Путин подарил принцу Абу-Даби?
Владимир Путин подарил наследному принцу
Во время визита в Эмираты президент России Владимир Путин подарил наследному принцу
Кречет — самый крупный представитель семейства соколиных. Как правило, вес самца чуть больше одного килограмма, а самки — двух килограмм. Кречет похож на сапсана, но крупнее, и обладает более длинным хвостом и острыми длинными крыльями. В основном кречеты распространены в арктической и субарктической зоне Европы, а также в Азии и Северной Америке. Обособленный подвид обитает на Алтае и в Саянах.
Кречеты подразделяются на белых, исландских, норвежских (обыкновенных «серых») и красных. Эта птица занесена в Красную книгу РФ. Отлов кречетов на территории России запрещен, как и вывоз этих редких птиц за границу без специального разрешения. По данным специалистов, популяция кречетов в России составляет от 5 до 14 тыс. особей, а на Камчатке — от 1 до 1,5 тыс. По данным орнитологов, особенно большой урон от действий браконьеров наносится
Преимущественно кречеты питаются птицами средней величины. Они нападают на добычу
Самыми редкими и ценными считаются белые кречеты, они издревле использовались для соколиной охоты. Обладать таким кречетом мог только очень богатый человек. Особой ценностью считаются крупные самки белого окраса — их стоимость может достигать 200 тысяч долларов. Светлый окрас также делает камчатских кречетов основным объектом браконьерства.
Кречеты хорошо обучаемы. Как отмечает в своих работах орнитолог Евгений Лобков, соколиная охота очень популярна в странах арабского мира: это Кувейт, Арабские эмираты, Саудовская Аравия, Сирия. «Обычно такое зрелищное мероприятие, как соколиная охота в ОАЭ, проводится в пустыне, куда съезжаются соколятники, и длится она несколько дней. Посетив это мероприятие один раз, многие остаются под большим впечатлением и приезжают, чтобы увидеть это снова и снова», — пишет он.