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17:10 (мск), источник: m24.ru

Ватикан представил «умные четки» для молитв

Через Bluetooth «умные» четки способны синхронизироваться с бесплатным приложением Click to Pray.ERosary.

Источник: Vatican News

В Ватикане представили необычный гаджет для верующих — электронные четки Click to Pray («Нажми и молись»). О новинке сообщает издание Vatican News.

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Отмечается, что электронные четки выглядят очень оригинально и поэтому их можно будет использовать не только для молитв, но и как стильный аксессуар. Браслет состоит из десяти бусин-четок из гематита и черного агата, а также креста со встроенным чипом. Внутри него хранятся данные о персонализированном молитвенном контенте.

Как пояснили разработчики, через Bluetooth четки способны синхронизироваться с бесплатным приложением Click to Pray.ERosary, которое существует как на базе iOS, так и на базе Android. Приложение открывает верующим доступ к аудиогиду и молитвеннику. Оно позволяет выучить и произносить традиционные католические молитвы инновационным способом, отметили в Ватикане. Еще одна любопытная деталь — система активируется, когда пользователь крестится. В этот момент текст молитвы выводится на экран смартфона или планшета.

При желании пользователи гаджета смогут читать молитвы и «по старинке» — просто перебирая четки, добавили разработчики. Уточняется, что стоимость таких четок составит 99 евро.

Ранее сообщалось, что американские дизайнеры создали кроссовки Jesus Shoes со святой водой в подошве, шнурками, продетыми в имитацию креста, и стельками ярко-красного цвета, которые должны напоминать о традиционной обуви Папы Римского. Было выпущено менее 20 пар эксклюзивных кроссовок стоимостью три тысячи долларов.

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