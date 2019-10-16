17:10 (мск), источник: m24.ru
Ватикан представил «умные четки» для молитв
Через Bluetooth «умные» четки способны синхронизироваться с бесплатным приложением Click to Pray.ERosary.
В Ватикане представили необычный гаджет для верующих — электронные четки Click to Pray («Нажми и молись»). О новинке сообщает издание Vatican News.
Отмечается, что электронные четки выглядят очень оригинально и поэтому их можно будет использовать не только для молитв, но и как стильный аксессуар. Браслет состоит из десяти
Как пояснили разработчики, через Bluetooth четки способны синхронизироваться с бесплатным приложением Click to Pray.ERosary, которое существует как на базе iOS, так и на базе Android. Приложение открывает верующим доступ к аудиогиду и молитвеннику. Оно позволяет выучить и произносить традиционные католические молитвы инновационным способом, отметили в Ватикане. Еще одна любопытная деталь — система активируется, когда пользователь крестится. В этот момент текст молитвы выводится на экран смартфона или планшета.
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