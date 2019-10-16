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15:47 (мск), источник: ТАСС

Путин посоветовал заняться другой работой тем, кто не может помогать людям со всем сердцем

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы чиновники работали «с душой и с сердцем», помогая решить проблемы пострадавших от паводков в Иркутской области. По его мнению, те, кто не может действовать таким образом, «не туда попали».

Источник: AP 2019

«Я хочу обратить внимание: конечно, в работе с людьми много всегда возникает вопросов. Но если мы не будем работать с душой и с сердцем, результата не будет положительного», — указал глава государства на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Если нет такого внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком, то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить свою работу с людьми, не туда попали. Надо заняться другой работой.
Владимир Путин ​​​​​​​
президент России
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«Я знаю отношения на разных уровнях власти и управления к завышенным иногда требованиям, может быть, каким-то, как коллеги считают, несправедливым требованиям к людям, которые стараются выполнять свой долг. Но нужно иметь в виду, что в данном случае мы имеем дело с людьми, которые в беду попали. И нужно исходить из этого, нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь», — уверен Путин. Он подчеркнул: «Ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь».

Президент также потребовал отчета о расходовании средств на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

«Очень бы хотел услышать от вас, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета. Они не маленькие и их объем постоянно увеличивается», — обратился глава государства к участникам совещания.

Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят.
Владимир Путин
президент России
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Президент констатировал: «Уже сегодня есть, к сожалению, замечания к качеству восстановления образовательных учреждений, некоторых других построек».

Глава государства напомнил, что обещал держать ликвидацию последствий паводков на постоянном личном контроле. «Потому что объем большой, пострадавших очень много», — объяснил он. «Знаю, что работа идет, знаю, что немало уже сделано, но по последним встречам с людьми также хорошо знаю, что и претензий было много», — отметил Путин. Он потребовал на нынешнем совещании представить доклады о том, «как идет работа с людьми, как идет работа по восстановлению социальной инфраструктуры, домов».

«Прежде всего, хотелось бы услышать ясные и конкретные доклады по существу. Предлагаю сегодня выстроить работу именно таким образом: не в общем и целом говорить о том, сколько пострадавших, сколько чего предстоит сделать, а конкретно — что уже сделано и что предстоит сделать в ближайшее время, на цифрах просто показать, на цифрах», — подчеркнул глава государства.

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Отопительный сезон

Путин добавил, что пострадавшие от паводков районы Иркутской области и Дальнего Востока должны пройти отопительный сезон без сбоев.

«Уже холода наступают, в некоторых местах уже наступили, наступил отопительный сезон практически везде. Нужно, чтобы было понятно и ясно, как эти пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный сезон, здесь не должно быть никаких сбоев», — сказал глава государства.

Он призвал «не забывать и о представителях малого и среднего бизнеса, а также о возмещении ущерба личным подсобным хозяйствам, гражданам, которые потеряли свои огороды, приусадебные участки».

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