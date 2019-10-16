Путин посоветовал заняться другой работой тем, кто не может помогать людям со всем сердцем

15:47 (мск), источник: ТАСС
«Я хочу обратить внимание: конечно, в работе с людьми много всегда возникает вопросов. Но если мы не будем работать с душой и с сердцем, результата не будет положительного», — указал глава государства на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Если нет такого внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком, то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить свою работу с людьми, не туда попали. Надо заняться другой работой.
«Я знаю отношения на разных уровнях власти и управления к завышенным иногда требованиям, может быть,
Президент также потребовал отчета о расходовании средств на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
«Очень бы хотел услышать от вас, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета. Они не маленькие и их объем постоянно увеличивается», — обратился глава государства к участникам совещания.
Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят.
Президент констатировал: «Уже сегодня есть, к сожалению, замечания к качеству восстановления образовательных учреждений, некоторых других построек».
Глава государства напомнил, что обещал держать ликвидацию последствий паводков на постоянном личном контроле. «Потому что объем большой, пострадавших очень много», — объяснил он. «Знаю, что работа идет, знаю, что немало уже сделано, но по последним встречам с людьми также хорошо знаю, что и претензий было много», — отметил Путин. Он потребовал на нынешнем совещании представить доклады о том, «как идет работа с людьми, как идет работа по восстановлению социальной инфраструктуры, домов».
«Прежде всего, хотелось бы услышать ясные и конкретные доклады по существу. Предлагаю сегодня выстроить работу именно таким образом: не в общем и целом говорить о том, сколько пострадавших, сколько чего предстоит сделать, а конкретно — что уже сделано и что предстоит сделать в ближайшее время, на цифрах просто показать, на цифрах», — подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что пострадавшие от паводков районы Иркутской области и Дальнего Востока должны пройти отопительный сезон без сбоев.
«Уже холода наступают, в некоторых местах уже наступили, наступил отопительный сезон практически везде. Нужно, чтобы было понятно и ясно, как эти пострадавшие регионы пройдут
Он призвал «не забывать и о представителях малого и среднего бизнеса, а также о возмещении ущерба личным подсобным хозяйствам, гражданам, которые потеряли свои огороды, приусадебные участки».