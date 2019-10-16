15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медвежонок забрел в дом к людям и показал чудеса акробатики (видео)
Даже опытные ловцы не ожидали таких трюков.
На странице американской организации BEAR League («Медвежьей лиги») в Facebook, которая спасает и ловит диких медведей, столкнувшихся с человеком, появилось забавное видео.
Пока владельцы одного дома Хоумвуде в находились в путешествии, к ним в жилище проникла настоящая медвежья банда — мама и два медвежонка.
Обнаружив незваных гостей, супруги вызвали специалистов из BEAR League, но пока те добирались до места, медведица с одним малышом самостоятельно покинула дом. А вот самый маленький медвежонок остался внутри дожидаться спасателей, пишет HuffPost.
Когда те прибыли на место, малыш решил показать им настоящий паркур: он выбрался
Все эти акробатические трюки сотрудники BEAR League сняли на камеру. Они отметили, что еще ни разу не видели таких ловких прыжков медведей, а потому даже растерялись.
Спасатели сообщили, что после удачного прыжка медвежонок сам нашел дверь на улицу и уже через пару минут вместе со своей семьей отправился обратно в лес.
Екатерина Гура