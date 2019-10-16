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15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медвежонок забрел в дом к людям и показал чудеса акробатики (видео)

Даже опытные ловцы не ожидали таких трюков.

На странице американской организации BEAR League («Медвежьей лиги») в Facebook, которая спасает и ловит диких медведей, столкнувшихся с человеком, появилось забавное видео.

Пока владельцы одного дома Хоумвуде в находились в путешествии, к ним в жилище проникла настоящая медвежья банда — мама и два медвежонка.

Обнаружив незваных гостей, супруги вызвали специалистов из BEAR League, но пока те добирались до места, медведица с одним малышом самостоятельно покинула дом. А вот самый маленький медвежонок остался внутри дожидаться спасателей, пишет HuffPost.

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Когда те прибыли на место, малыш решил показать им настоящий паркур: он выбрался из-под кровати, перепрыгнул через нее и оказался на перилах лестницы. Затем медвежонок подождал пару секунд, оттолкнулся лапами от стены и прыгнул на пол первого этажа.

Все эти акробатические трюки сотрудники BEAR League сняли на камеру. Они отметили, что еще ни разу не видели таких ловких прыжков медведей, а потому даже растерялись.

Спасатели сообщили, что после удачного прыжка медвежонок сам нашел дверь на улицу и уже через пару минут вместе со своей семьей отправился обратно в лес.

Екатерина Гура

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