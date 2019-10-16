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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Луксоре нашли тайник с 20 саркофагами

Это одно из важнейших египетских открытий последних лет.

Археологи обнаружили в городе Луксор более двух десятков нераспечатанных саркофагов, сообщило Министерство по делам памятников древности Египта.

Находка сделана в древнем некрополе Эль-Ассасиф, который когда-то входил в состав города Фивы. Саркофаги находились на двух уровнях большой могилы. В заявлении подчеркивается, что они хорошо сохранились: рисунки и краска целы.

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В некрополе Эль-Ассасиф хоронили дворян и чиновников времен фараонов XVIII династии (1550—1292 годы до н. э.). Точный возраст саркофагов пока не называют.

В Египте находку описывают как одно из важнейших открытий последних лет.

Неделей ранее в Луксоре обнаружили древнюю «промышленную зону», которую использовали для изготовления декоративных предметов, мебели и керамики для царских гробниц. Она состояла из 30 мастерских и большой печи для обжига.

Анна Лысенко

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