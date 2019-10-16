15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Луксоре нашли тайник с 20 саркофагами
Это одно из важнейших египетских открытий последних лет.
Археологи обнаружили в городе Луксор более двух десятков нераспечатанных саркофагов, сообщило Министерство по делам памятников древности Египта.
Находка сделана в древнем некрополе
В некрополе
В Египте находку описывают как одно из важнейших открытий последних лет.
Неделей ранее в Луксоре обнаружили древнюю «промышленную зону», которую использовали для изготовления декоративных предметов, мебели и керамики для царских гробниц. Она состояла из 30 мастерских и большой печи для обжига.
Анна Лысенко