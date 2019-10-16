18:09 (мск), источник: Esquire
«Кусь за Русь»: студенты нарисовали убийство вещего Олега в формате комикса. Рисунки стали мемом
Теперь в твиттере призывают ввести новый предмет ― мемологию.
В паблике во «ВКонтакте» «Подслушано у учителей» опубликовали пост о том, как студенты колледжа нарисовали один из сюжетов из древнерусской истории ― убийство вещего Олега, которого, по легенде, укусила змея, прятавшаяся в черепе его мертвого коня. Ученики изобразили известную историю в формате комиксов.
Пост опубликовали в твиттере, и, кажется, теперь рисунки имеют все шансы стать мемом. Особенно пользователям соцсети понравилась фраза «Кусь за Русь».
Однако один из пользователей твиттера обнаружил в комиксе историческую неточность.