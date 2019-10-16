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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли три очага цезия-137 вокруг Фукусимы

Их источником был третий реакторный блок.

Источник: AP 2019

Во время аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году в окружающую среду попало большое количество радиоактивных частиц, в том числе цезия-137. В 2013 году ученые обнаружили его в водах континентального шельфа Канады.

Известно, что цезий с Фукусимы распространяется через воды Тихого океана. Но точные пути и его концентрация до сих пор были изучены мало.

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Команда ученых из Японии, Финляндии, Франции и США под руководством доктора Сатоши Уцуномии, Рёхея Икехара и Казуя Моруки разработала метод, позволяющий определить уровень заражения почвы радиоактивным цезием. Их выводы относительно 60-километровой зоны вокруг АЭС Фукусима-1 опубликованы в научном журнале Chemosphere.

Они обнаружили три участка, на которых уровень цезия-137 был очень высоким. Два из них находятся к северо-западу от поврежденных реакторов. Число микрочастиц с высоким содержанием цезия варьировалось от 22 до 101 на грамм почвы. В области к юго-западу от ядерных реакторов число микрочастиц с высоким содержанием цезия составляло от 1 до 8 на грамм почвы.

Исследователи установили, что распределение цезия в почве соответствует траекториям основных радиоактивных выбросов с Фукусимы, начиная с полудня 14 марта до позднего вечера 15 марта 2011 года. Хронология событий на АЭС показывает, что их наиболее вероятным источником был третий реакторный блок.

Анна Лысенко

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