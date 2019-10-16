17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли три очага цезия-137 вокруг Фукусимы
Их источником был третий реакторный блок.
Во время аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году в окружающую среду попало большое количество радиоактивных частиц, в том числе цезия-137. В 2013 году ученые обнаружили его в водах континентального шельфа Канады.
Известно, что цезий с Фукусимы распространяется через воды Тихого океана. Но точные пути и его концентрация до сих пор были изучены мало.
Команда ученых из Японии, Финляндии, Франции и США под руководством доктора Сатоши Уцуномии, Рёхея Икехара и Казуя Моруки разработала метод, позволяющий определить уровень заражения почвы радиоактивным цезием. Их выводы относительно 60-километровой зоны вокруг АЭС Фукусима-1 опубликованы в научном журнале Chemosphere.
Они обнаружили три участка, на которых уровень цезия-137 был очень высоким. Два из них находятся к
Исследователи установили, что распределение цезия в почве соответствует траекториям основных радиоактивных выбросов с Фукусимы, начиная с полудня 14 марта до позднего вечера 15 марта 2011 года. Хронология событий на АЭС показывает, что их наиболее вероятным источником был третий реакторный блок.
Анна Лысенко