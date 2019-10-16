20:09 (мск), источник: Lenta.Ru
В Антарктиде обнаружили утечку радиации
Ученые Университета
Исследователи изучили выбросы хлора в различных местах Антарктиды, которые отличаются друг от друга количеством осадков. Специалисты проанализировали образцы льда из скважины у российской станции «Восток» в Восточной Антарктиде, где накопилось мало снега, и сравнили их с образцами из ледяной шапки Купол Талос, находящейся в 1400 километрах и характеризующейся обильным снегопадом.
Ученые определили концентрацию радиоактивного хлора-36 на обоих участках и выяснили, сколько изотопа присутствовало у «Востока» в 1949—2007 годах и у Купола Талос в 1910—1980 годах. Оказалось, что на первом участке хлор-36 до сих пор присутствует в высоких концентрациях, а в 2008 году его количество превысило ожидаемое в 10 раз. В то же время его слишком мало, чтобы оказывать значительное влияние на окружающую среду, отмечают специалисты.
Некоторое количество хлора-36 образуется естественным образом