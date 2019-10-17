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01:54 (мск), источник: РИА Новости

Бритни Спирс показала в Сети, что снова стала блондинкой

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс снова стала блондинкой, о чем рассказала на видео, которое опубликовала в инстаграме.

Источник: AP/ Invision

«Все-таки быть блондинкой веселее. Это не профессиональные голливудские прическа и макияж, зато натурально, плюс, я в отпуске. Только что вышла из бассейна, поэтому волосы мокрые, простите», — написала поп-исполнительница.

В начале сентября Бритни Спирс рассказала о том, что перекрасилась в темный цвет. По ее словам, на этот шаг ее вдохновила сестра Джейми Линн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большинство поклонников певицы обрадовались тому, что она снова вернулась к блонду.

«Бритни не выдержала темный цвет», «Блондинкой больше идет», — прокомментировали подписчики.

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