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03:44 (мск), источник: РИА Новости

В Военно-морской академии США разрешили собираться сатанистам

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Сатанисты в элитной Военно-морской академии США получат право собираться, но не устраивать службы, пояснила в среду представитель академии.

Источник: AFP 2019

Ранее в интернете появилась копия внутреннего электронного письма, в котором администрация сообщала, что студентам-сатанистам позволили отправление «сатанинских служб».

Однако представитель академии коммандер Алана Гарас, которую цитирует издание Military Times, пояснила, что о «черной мессе» речь не идет. По ее словам, письмо поторопились отправить без одобрения командования.

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«Группа гардемаринов, чьи верования соответствуют верованиям «Сатанинского храма»… попросили выделить место, где они могут собираться, чтобы обсуждать и делиться своими религиозными убеждениями. Они просили места для «групповых занятий», а не для «сатанинских служб», — пояснила представитель академии.

Она добавила, что «Сатанинский храм» официально признан религиозной организацией и в этой связи освобожден от налогов.

«Гардемарины имеют право собираться и обсуждать свои религиозные убеждения по собственному желанию, но нужно отметить, что … военные не должны участвовать в партийных политических действиях и должны избегать того, чтобы по их поведению можно было судить, будто министерство обороны одобряет или поддерживает те или иные политические задачи», — добавила представитель академии.

Военно-морская академия США расположена в Аннаполисе, штат Мэриленд. Она основана в 1845 году. Выпускниками академии было множество политических и военных руководителей США, включая президента Джима Картера и сенатора Джона Маккейна, а также общественные деятели, спортсмены и астронавты.

«Сатанинский храм» получил регистрацию в США в 2013 году.

Организация заявляет, что использует сатанинскую символику для пропаганды равенства, социальной справедливости и секуляризма.

Члены организации отрицают, что поклоняются Сатане — злому духу, описанному в священных писаниях ряда религий, — и говорят, что лишь используют образ Сатаны как символа индивидуалистской философии.

Сатанисты нередко «троллят» государственные институты, высмеивая неподобающее, с их точки зрения, сближение государства с христианскими организациями. Так, они в разное время требовали установки статуи демона Бафомета на государственных учреждениях и преподавания сатанизма в школах.

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