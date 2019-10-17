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В Военно-морской академии США разрешили собираться сатанистам
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Сатанисты в элитной
Ранее в интернете появилась копия внутреннего электронного письма, в котором администрация сообщала, что
Однако представитель академии коммандер Алана Гарас, которую цитирует издание Military Times, пояснила, что о «черной мессе» речь не идет. По ее словам, письмо поторопились отправить без одобрения командования.
«Группа гардемаринов, чьи верования соответствуют верованиям «Сатанинского храма»… попросили выделить место, где они могут собираться, чтобы обсуждать и делиться своими религиозными убеждениями. Они просили места для «групповых занятий», а не для «сатанинских служб», — пояснила представитель академии.
Она добавила, что «Сатанинский храм» официально признан религиозной организацией и в этой связи освобожден от налогов.
«Гардемарины имеют право собираться и обсуждать свои религиозные убеждения по собственному желанию, но нужно отметить, что … военные не должны участвовать в партийных политических действиях и должны избегать того, чтобы по их поведению можно было судить, будто министерство обороны одобряет или поддерживает те или иные политические задачи», — добавила представитель академии.
«Сатанинский храм» получил регистрацию в США в 2013 году.
Члены организации отрицают, что поклоняются Сатане — злому духу, описанному в священных писаниях ряда религий, — и говорят, что лишь используют образ Сатаны как символа индивидуалистской философии.
Сатанисты нередко «троллят» государственные институты, высмеивая неподобающее, с их точки зрения, сближение государства с христианскими организациями. Так, они в разное время требовали установки статуи демона Бафомета на государственных учреждениях и преподавания сатанизма в школах.