07:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Врачи очередной российской больницы массово уволились
В городской больнице № 6 Челябинска началась новая волна увольнений. Об этом сообщает портал 74.RU.
По утверждению одного из докторов учреждения, без профильных специалистов остался травмпункт — сразу три врача написали заявления, и на дневном приеме остались два врача в предпенсионном возрасте. При этом за полтора года больницу покинули уже пять травматологов.
Чтобы обеспечить круглосуточный прием граждан, руководство больницы на вечерние и ночные часы вывело хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата, но есть дежурства в собственном отделении. Данные медики тоже уже начинают заводить разговоры о переходе в другие лечебные учреждения.
«В других службах тоже по
В челябинском горздраве уточнили, что с июня по октябрь из травмпункта ГКБ № 6 уволились два врача, один из них остался в травмпункте на условиях внешнего совместительства.
В российских поликлиниках не хватает более 25 тысяч врачей, из которых