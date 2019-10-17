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07:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Врачи очередной российской больницы массово уволились

В городской больнице № 6 Челябинска началась новая волна увольнений. Об этом сообщает портал 74.RU.

Источник: РИА "Новости"

По утверждению одного из докторов учреждения, без профильных специалистов остался травмпункт — сразу три врача написали заявления, и на дневном приеме остались два врача в предпенсионном возрасте. При этом за полтора года больницу покинули уже пять травматологов.

Чтобы обеспечить круглосуточный прием граждан, руководство больницы на вечерние и ночные часы вывело хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата, но есть дежурства в собственном отделении. Данные медики тоже уже начинают заводить разговоры о переходе в другие лечебные учреждения.

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«В других службах тоже по два-три врача исчезли, ситуация патовая, дальше уже некуда», — добавил собеседник портала. Он возложил вину за увольнения на главного врача больницы, который не повышает зарплату, а также отрезал стимулирующие выплаты работникам, несмотря на вмешательство городской думы.

В челябинском горздраве уточнили, что с июня по октябрь из травмпункта ГКБ № 6 уволились два врача, один из них остался в травмпункте на условиях внешнего совместительства.

В российских поликлиниках не хватает более 25 тысяч врачей, из которых травматологов-ортопедов — более 600, около 130 тысяч медсестер и других медиков. Для решения этой проблемы в Минздраве захотели привлечь зарубежных специалистов — бывших соотечественников с соответствующей квалификацией. При возникновении конкуренции список профессий будут корректировать «в оперативном порядке».

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