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10:07 (мск), источник: Известия

Ученые назвали самое опасное место в квартире

Самое опасное место в квартире с точки зрения опасных микроорганизмов — это кухонная раковина, заявил микробиолог, профессор из Университета Аризоны Чарльз Герб. Ученый известен тем, что определяет содержание микробов почти на всех поверхностях, к которым может прикоснуться человек.

Источник: СС0/kgorz

«В вашей кухонной раковине больше фекальных бактерий, чем в туалете после того, как вы его смоете. Вот почему ваша собака пьет из туалета. Она умнее, чем вы думаете», — сказал специалист, его слова приводит CNN.

Как объяснил ученый, часто люди размораживают в раковинах сырое мясо или моют птицу перед приготовлением, в результате чего опасные бактерии распространяются по всей кухне.
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Кроме того, некоторые продукты могут переносить кишечную палочку и сальмонеллу, добавляет Герб.

Чтобы защититься от опасных микроорганизмов, микробиолог рекомендует чистить раковину со специальными моющими средствам.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 20% всех болезней пищевого происхождения начинаются с употребления еды в домашних условиях.

Ранее ученые предупредили об опасности кухонных полотенец. Оказалось, что их многократное использование способствуют росту патогенных микроорганизмов, что может привести к пищевому отравлению.

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