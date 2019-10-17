Ученые назвали самое опасное место в квартире

«В вашей кухонной раковине больше фекальных бактерий, чем в туалете после того, как вы его смоете. Вот почему ваша собака пьет из туалета. Она умнее, чем вы думаете», — сказал специалист, его слова приводит CNN.
Как объяснил ученый, часто люди размораживают в раковинах сырое мясо или моют птицу перед приготовлением, в результате чего опасные бактерии распространяются по всей кухне.
Кроме того, некоторые продукты могут переносить кишечную палочку и сальмонеллу, добавляет Герб.
Чтобы защититься от опасных микроорганизмов, микробиолог рекомендует чистить раковину со специальными моющими средствам.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 20% всех болезней пищевого происхождения начинаются с употребления еды в домашних условиях.
Ранее ученые предупредили об опасности кухонных полотенец. Оказалось, что их многократное использование способствуют росту патогенных микроорганизмов, что может привести к пищевому отравлению.