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12:50 (мск), источник: RTVi

Парижский зоопарк представил новое одноклеточное существо «каплю»; оно похоже на гриб, но действует как животное

В зоопарке Парижа появился новый обитатель — желтое одноклеточное существо без мозга, рта, глаз или желудка — «капля». Несмотря на то, что существо больше похоже на гриб, ведет оно себя как животное. Об этом 16 октября написала газета 20 Minutes.

Источник: Parc zoologique de Paris

Директор парижского музея естественной истории Бруно Давид рассказал, что «капля» — одна из тайн природы. По его словам, зоопарк французской столицы стал первым в мире, разместившим у себя это существо.

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На первый взгляд «капля» кажется неподвижной, но на самом деле она способна перемещаться со скоростью четыре сантиметра в час. Это желтое существо может даже справляться с элементарными задачами: например, находить выход из лабиринта. У «капли» есть память, она способна к обучению.

«Каплю» назвали так в честь пришельца из одноименного фильма ужасов 1958 года, но у существа есть и научное имя — Physarum polycephalum («многоголовая слизь»). Оно относится к слизевикам, статус которых ученые пока не определили.

Биологи относят слизевики, которых около тысячи видов, к царству протистов — в него зачисляют существ, которые не вписываются в рамки других царств, таких как, например, грибы, растения или животные. Раньше слизевиков включали в царство грибов, но теперь из-за отличий от последних их статус пересмотрели.

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