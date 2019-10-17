Парижский зоопарк представил новое одноклеточное существо «каплю»; оно похоже на гриб, но действует как животное

Директор парижского музея естественной истории Бруно Давид рассказал, что «капля» — одна из тайн природы. По его словам, зоопарк французской столицы стал первым в мире, разместившим у себя это существо.
На первый взгляд «капля» кажется неподвижной, но на самом деле она способна перемещаться со скоростью четыре сантиметра в час. Это желтое существо может даже справляться с элементарными задачами: например, находить выход из лабиринта. У «капли» есть память, она способна к обучению.
«Каплю» назвали так в честь пришельца из одноименного фильма ужасов 1958 года, но у существа есть и научное имя — Physarum polycephalum («многоголовая слизь»). Оно относится к слизевикам, статус которых ученые пока не определили.
Биологи относят слизевики, которых около тысячи видов, к царству протистов — в него зачисляют существ, которые не вписываются в рамки других царств, таких как, например, грибы, растения или животные. Раньше слизевиков включали в царство грибов, но теперь из-за отличий от последних их статус пересмотрели.