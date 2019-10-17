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10:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Раскрыт секрет скорости «реактивных» муравьев

Муравьи Cataglyphis bombycina — одни из самых быстрых и выносливых насекомых на планете. Они распространены в пустыне Сахара, где способны выживать в раскаленном песке, температура которого может достигать 60 градусов Цельсия. При этом муравьи передвигаются с такой скоростью, что входят в топ самых быстрых насекомых в мире. Быстрее передвигаются только клещ Paratarsotomus macropalpis из Южной Калифорнии и австралийские жуки-скакуны.

Источник: Harald Wolf

Группа ученых под руководством Харальда Вольфа из Ульмского университета в Германии изучила, как муравьям из пустыни удается развивать «реактивную» скорость. Их работа опубликована в Journal of Experimental Biology.

Исследователи наблюдали за C.bombycina в естественной среде обитания в Тунисе. Они установили, что муравьи передвигаются со скоростью 85,5 см в секунду. Это 108 длин их тела, уточняют ученые.

Такой фантастической скорости муравьям удается достичь благодаря невероятной синхронизации движения шести ног. Обычно они «семенят», очень быстро передвигая ноги и делая маленькие шажки. Когда насекомое ускоряется, длина его шага увеличивается больше, чем в четыре раза — с 4,7 до 20,8 мм. Продолжительность шага при этом составляет семь миллисекунд.

Ученые считают, что такие «сверхспособности» развились у муравьев из-за среды обитания. Быстрое передвижение не только помогает им переносить высокую температуру песка, но и не проваливаться в него.

Анна Лысенко

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