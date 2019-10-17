10:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Раскрыт секрет скорости «реактивных» муравьев
Муравьи Cataglyphis bombycina — одни из самых быстрых и выносливых насекомых на планете. Они распространены в пустыне Сахара, где способны выживать в раскаленном песке, температура которого может достигать 60 градусов Цельсия. При этом муравьи передвигаются с такой скоростью, что входят в топ самых быстрых насекомых в мире. Быстрее передвигаются только клещ Paratarsotomus macropalpis из Южной Калифорнии и австралийские