Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Голландии нашли семью, ждавшую конца света в подвалеОтец и шестеро детей девять лет прожили в изоляции на ферме
Фоторепортажи
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
14:59 (мск), источник: ТАСС Наука

Резкое похудение оказалось связано с риском ранней смерти

Ученые выяснили, что быстрая потеря массы тела у людей с ожирением увеличивала для них риск смерти от всех причин на 30%

Источник: Pexels/СС0

ТАСС, 17 октября. Если люди в среднем и пожилом возрасте резко сбрасывают вес, это может резко сократить их жизнь. К такому выводу пришли специалисты из Хуачжунского университета (Китай), чье исследование опубликовал научный журнал BMJ. Кратко об этом сообщила газета Daily Telegraph.

Новость
Забудьте о диете: какие продукты есть, чтобы не поправляться

Китайские исследователи изучили медицинские карты более чем 36 тысяч жителей США, которые участвовали в национальном исследовании состояния их здоровья. Особое внимание ученые уделили выявлению взаимосвязи между уменьшением массы тела у людей среднего возраста, которые страдают от ожирения, и увеличением вероятности преждевременной смерти. Результаты показали, что за 12 лет наблюдений в среднем было зарегистрировано 10,5 тыс. летальных исходов, причем в 29% случаев основной причиной становились различные нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

Ученые выяснили, что для людей старше 47 лет с высокими показателями индекса массы тела (ИМТ), которые продолжали терять вес, риск ранней смерти значительно возрастал по сравнению с людьми, который не хотели похудеть. ИМТ рассчитывается так: масса тела в килограммах, поделенная на рост человека в квадрате. Нормальные показатели для взрослого человека находятся в пределах от 18,5 до 25 единиц. Если ИМТ менее 18,5 — масса недостаточна, от 25 до 30 — избыточная, все, что выше 30, считается ожирением. Эксперты установили, что резкая потеря веса у добровольцев с ожирением увеличивала вероятность смерти от всех причин на 30%.

Наибольшему риску, по словам ученых, подвергались люди, вес которых на протяжении всей жизни был избыточным, но которые в зрелости решили похудеть.

Риск ранней смерти у них возрастал на 72%. Таким образом с возрастом связь между резкой потерей лишних килограммов у полных людей и повышенным риском преждевременной смерти становилась все более очевидной.

«Набор лишних килограммов в течение жизни, ожирение в зрелом возрасте и потеря веса в среднем и пожилом возрасте связаны с повышением вероятности ранней смерти. Полученные данные свидетельствуют о том, что для снижения числа случаев преждевременной смерти в более позднем возрасте нужно поддерживать нормальную массу тела в зрелые годы, и прежде всего не допускать набора лишних килограммов в молодости», — отметили авторы работы.

 Кошмарная история с девушками поменяла взгляды людей на радиацию
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам
Эрдоган выкинул письмо Трампа с призывом «не быть дураком»
На сколько бюджет Москвы больше, чем у других городов РФ (фото)
СК назвал причину смерти пассажиров SSJ-100 в Шереметьево
Синоптики назвали регионы, где зима начнется уже на этой неделе
Появились новые данные об исчезновении Амелии Эрхарт
В зоопарке Парижа поселили «ползучую слизь» (фото)
На пляже в Австралии обнаружили странное существо
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
В России скоро «умрет» легендарный внедорожник Mitsubishi Как выяснил Авто Mail.ru, в ближайшее время японская марка прекратит поставки на наш рынок модели Pajero
Кино
СМИ: «Сваты» могут сменить название после ухода актеров Работа над седьмым сезоном комедийного сериала уже идет
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Анастасия Решетова и Тимати стали родителями (фото) Новорожденный стал для пары первым общим ребенком
Леди
Ксения Бородина изменилась до неузнаваемости с новой прической Ведущая показала новый образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь