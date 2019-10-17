14:59 (мск), источник: ТАСС Наука
Резкое похудение оказалось связано с риском ранней смерти
Ученые выяснили, что быстрая потеря массы тела у людей с ожирением увеличивала для них риск смерти от всех причин на 30%
ТАСС, 17 октября. Если люди в среднем и пожилом возрасте резко сбрасывают вес, это может резко сократить их жизнь. К такому выводу пришли специалисты из Хуачжунского университета (Китай), чье исследование опубликовал научный журнал BMJ. Кратко об этом сообщила газета Daily Telegraph.
Китайские исследователи изучили медицинские карты более чем 36 тысяч жителей США, которые участвовали в национальном исследовании состояния их здоровья. Особое внимание ученые уделили выявлению взаимосвязи между уменьшением массы тела у людей среднего возраста, которые страдают от ожирения, и увеличением вероятности преждевременной смерти. Результаты показали, что за 12 лет наблюдений в среднем было зарегистрировано 10,5 тыс. летальных исходов, причем в 29% случаев основной причиной становились различные нарушения деятельности
Ученые выяснили, что для людей старше 47 лет с высокими показателями индекса массы тела (ИМТ), которые продолжали терять вес, риск ранней смерти значительно возрастал по сравнению с людьми, который не хотели похудеть. ИМТ рассчитывается так: масса тела в килограммах, поделенная на рост человека в квадрате. Нормальные показатели для взрослого человека находятся в пределах от 18,5 до 25 единиц. Если ИМТ менее 18,5 — масса недостаточна, от 25 до 30 — избыточная, все, что выше 30, считается ожирением. Эксперты установили, что резкая потеря веса у добровольцев с ожирением увеличивала вероятность смерти от всех причин на 30%.
Риск ранней смерти у них возрастал на 72%. Таким образом с возрастом связь между резкой потерей лишних килограммов у полных людей и повышенным риском преждевременной смерти становилась все более очевидной.
«Набор лишних килограммов в течение жизни, ожирение в зрелом возрасте и потеря веса в среднем и пожилом возрасте связаны с повышением вероятности ранней смерти. Полученные данные свидетельствуют о том, что для снижения числа случаев преждевременной смерти в более позднем возрасте нужно поддерживать нормальную массу тела в зрелые годы, и прежде всего не допускать набора лишних килограммов в молодости», — отметили авторы работы.