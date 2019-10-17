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12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Парижа поселили «ползучую слизь» (фото)

Ее называют одной из загадок природы.

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В зоопарке французской столицы появился новый необычный обитатель. Это слизевик Physarum polycephalum — грибоподобный организм, который может перемещаться со скоростью 4 см в час.

Большую часть своей жизни P. polycephalum находится в вегетативной форме плазмодия — одной большой многоядерной клетки. Он имеет ярко-желтую окраску и может вырастать до 30 см в диаметре.

У желтого существа нет мозга, но оно может решать элементарные задачи, например, находить выход из лабиринта или распознавать вредные вещества, чтобы в дальнейшем избегать встречи с ними. При неблагоприятных условиях слизевик может затвердевать и выдерживать нагрев до температуры 70−80 градусов Цельсия.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментарии Reuters директор парижского Музея естественной истории Бруно Давид назвал «ползучую слизь» одной из загадок природы.

Парижский зоопарк стал первым в мире, разместившим у себя Physarum polycephalum.

Анна Лысенко

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