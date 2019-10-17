14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Парижа поселили «ползучую слизь» (фото)
Ее называют одной из загадок природы.
В зоопарке французской столицы появился новый необычный обитатель. Это слизевик Physarum polycephalum — грибоподобный организм, который может перемещаться со скоростью 4 см в час.
Большую часть своей жизни P. polycephalum находится в вегетативной форме плазмодия — одной большой многоядерной клетки. Он имеет
У желтого существа нет мозга, но оно может решать элементарные задачи, например, находить выход из лабиринта или распознавать вредные вещества, чтобы в дальнейшем избегать встречи с ними. При неблагоприятных условиях слизевик может затвердевать и выдерживать нагрев до температуры 70−80 градусов Цельсия.
В комментарии Reuters директор парижского Музея естественной истории Бруно Давид назвал «ползучую слизь» одной из загадок природы.
Парижский зоопарк стал первым в мире, разместившим у себя Physarum polycephalum.
Анна Лысенко