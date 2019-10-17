16:05 (мск), источник: ТАСС Наука
Искусственный интеллект прочитал и показал мысли российских ученых
Для этого ему понадобились лишь данные ЭЭГ.
ТАСС, 17 октября. Российские специалисты научили нейросеть в реальном времени воссоздавать изображения, которые человек видит в данный момент. Разработка поможет при создании устройств реабилитации пациентов, в том числе после инсульта, сообщила
Ученым очень важно понимать, как мозг обрабатывает информацию — в частности, для того, чтобы в дальнейшем создавать и совершенствовать методы лечения нарушений работы головного мозга, помогать при реабилитации после инсульта и создавать устройства, которыми человек может управлять лишь при помощи мозга.
При этом ключевая задача состоит в том, чтобы изучить активность мозга, которая возникает, когда он воспринимает визуальную информацию. Современные разработки в этой области используют функциональную
С помощью этого метода ученые получают с поверхности головы следовы сигналы от работы нервных клеток, которые могут многое рассказать о работе головного мозга.
«Раньше считалось, что исследовать процессы в мозге по ЭЭГ — это все равно, что пытаться узнать устройство двигателя паровоза по его дыму, — отмечает один из авторов работы Григорий Рашков. — Мы не предполагали, что в ней содержится достаточно информации, чтобы хотя бы частично реконструировать изображение, которое видит человек. Однако оказалось, что такая реконструкция возможна и демонстрирует хорошие результаты. Более того, на ее основе даже можно создать работающий в реальном времени интерфейс “мозг — компьютер”. Это очень обнадеживает. Мы надеемся, что в будущем сможем сделать более доступные нейроинтерфейсы, не требующие имплантации».
Эксперимент состоял из двух частей. В первой исследователи произвольно выбрали пять разных категорий роликов с YouTube: «абстракции», «водопады», «лица людей», «скорость» (видеосъемку от первого лица гонок на снегоходах, водных мотоциклах, ралли) и «движущиеся механизмы», так называемые машины Голдберга. Все эти видео ученые показывали испытуемым, записывая при этом ЭЭГ с поверхности их голов.
Ученые доказали, что частотные характеристики волновой активности (спектры) ЭЭГ для разных категорий видеороликов различаются. Это позволило анализировать реакцию мозга на видеоролики в режиме реального времени.
Во второй части эксперимента авторы обучили две специально созданные нейросети по сигналу ЭЭГ воссоздавать кадры, которые похожи на те, которые видели люди в тот момент, когда записывалась энцефалограмма.
Для проверки испытуемым — в том числе одному из соавторов работы — показали совершенно новые видео тех же категорий, снимая при этом ЭЭГ и в реальном времени отправляя ее нейросетям на обработку. Те хорошо справились и с этой задачей: создавали реалистичные кадры, по которым в 90% случаев можно было определить категорию видео.
Работа проводилась в рамках проекта «Ассистивные технологии» НейроНет НТИ. Он был начат в 2017 году и направлен на разработку комплекса устройств для реабилитации больных после инсульта и нейротравм головы. Проект включает разработку комплекса устройств — это нейрогарнитура NeuroPlay, нейротренажер и другие. Одна из целей работы — увеличить точность нейроуправления (то есть управления устройствами при помощи одного лишь головного мозга) не только пациентами, но и здоровыми людьми.