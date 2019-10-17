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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионер из США вернул $14, которые задолжал более 60 лет назад

Трогательная история о хороших людях.

Американский иллюстратор Мартин Брукнер рассказал изданию Bored Panda трогательную историю, которая недавно приключилась с его близким другом Брайаном Барри.

Мужчина владеет семейным автосалоном в городке Данбери, штат Айова, и недавно он получил очень необычное и трогательное письмо.

That was the address by the way, literally Barry Motors (on corner) and it got there! Props to USPS!!!

Опубликовано Spaghetti Toes Воскресенье, 13 октября 2019 г.

Мужчину, написавшего послание, зовут Боб Брэдли. В своем письме он обратился к бывшим владельцам автосалона Винсенту, Роберту и Уильяму Барри. 79-летний пенсионер рассказал, что в 1950-х годах, будучи школьником, он подрабатывал в этом салоне в качестве разнорабочего.

Однажды меня пригласили спеть на сольном конкурсе в колледже Вестмар в ЛеМарсе. Вы одолжили мне денег на покупку белой рубашки и туфель, так как у меня были только тряпки и изношенные туфли. Я вернул вам деньги, но я все еще должен вам 14 долларов.
Из письма Брэдли

Мужчина признался, что всю жизнь был очень бедным, кроме того, у него сейчас большие проблемы со здоровьем. Но он всегда помнил про эти 14 долларов и мечтал их вернуть. Вместе с письмом в конверт он положил 20-долларовую купюру.

The infamous twenty dollar bill.

Опубликовано Spaghetti Toes Воскресенье, 13 октября 2019 г.

Нынешний владелец автосалона Брайан был настолько тронут посланием, что разыскал через соцсети этого милого дедушку и написал ему ответ.

Брайан поблагодарил Боба за его трогательное письмо и те самые 20 долларов. Он объяснил, что Винсент Барри был его прадедушкой, а Уильям и Роберт — его дедушками. К сожалению, сейчас никого из них уже нет в живых, но семья Барри очень признательна и благодарна Бобу за его доброе сердце.

Екатерина Гура

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