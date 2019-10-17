Пенсионер из США вернул $14, которые задолжал более 60 лет назад

Американский иллюстратор Мартин Брукнер рассказал изданию Bored Panda трогательную историю, которая недавно приключилась с его близким другом Брайаном Барри.
Мужчина владеет семейным автосалоном в городке Данбери, штат Айова, и недавно он получил очень необычное и трогательное письмо.
Мужчину, написавшего послание, зовут Боб Брэдли. В своем письме он обратился к бывшим владельцам автосалона Винсенту, Роберту и Уильяму Барри. 79-летний пенсионер рассказал, что в 1950-х годах, будучи школьником, он подрабатывал в этом салоне в качестве разнорабочего.
Однажды меня пригласили спеть на сольном конкурсе в колледже Вестмар в ЛеМарсе. Вы одолжили мне денег на покупку белой рубашки и туфель, так как у меня были только тряпки и изношенные туфли. Я вернул вам деньги, но я все еще должен вам 14 долларов.
Мужчина признался, что всю жизнь был очень бедным, кроме того, у него сейчас большие проблемы со здоровьем. Но он всегда помнил про эти 14 долларов и мечтал их вернуть. Вместе с письмом в конверт он положил 20-долларовую купюру.
Нынешний владелец автосалона Брайан был настолько тронут посланием, что разыскал через соцсети этого милого дедушку и написал ему ответ.
Брайан поблагодарил Боба за его трогательное письмо и те самые 20 долларов. Он объяснил, что Винсент Барри был его прадедушкой, а Уильям и Роберт — его дедушками. К сожалению, сейчас никого из них уже нет в живых, но семья Барри очень признательна и благодарна Бобу за его доброе сердце.