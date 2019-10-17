16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Германии снял на видео летящую стаю из семи тысяч гусей
Почти как у Хичкока.
Марк Херрманнс в середине октября проезжал мимо Мелководной зоны Манхаузен, расположенной на территории Национального заповедника Ohre-Drömling в Германии.
Внимание Херрманнса привлекло огромное количество диких гусей, которые плавали в озере. Внезапно стая начала подниматься в воздух, и очень скоро все птицы превратились в гигантское черное облако и стали кружить над водой.
Стоит отметить, что выглядело это довольно пугающе, так как стая, по примерным подсчетам, насчитывала около 7 тысяч гусей.
Екатерина Гура