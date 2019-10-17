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16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Германии снял на видео летящую стаю из семи тысяч гусей

Почти как у Хичкока.

Марк Херрманнс в середине октября проезжал мимо Мелководной зоны Манхаузен, расположенной на территории Национального заповедника Ohre-Drömling в Германии.

Внимание Херрманнса привлекло огромное количество диких гусей, которые плавали в озере. Внезапно стая начала подниматься в воздух, и очень скоро все птицы превратились в гигантское черное облако и стали кружить над водой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что выглядело это довольно пугающе, так как стая, по примерным подсчетам, насчитывала около 7 тысяч гусей.

Екатерина Гура

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