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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Калуге хотят переименовать улицу Никитина в улицу Никитина

Неожиданное предложение.

Житель Калуги по имени Юрий Юрьев выступил с предложением переименовать улицу Никитина в улицу Никитина. Мужчина написал свое предложение на странице в Facebook, но оно быстро стало популярным, так что на запрос откликнулись даже местные депутаты, пишет издание Kaluga Poisk.

Юрий Юрьев отметил, улица Никитина появилась в городе в 1918 году в честь русского поэта-народника Ивана Саввича Никитина.

Но поскольку этот Никитин никогда лично в Калуге не был, то Юрьев предложил назвать улицу в честь архитектора Петра Романовича Никитина, который спроектировал значительную часть города.

Юрьев уточнил, что никаких финансовых затрат такое переименование не предполагает, но справедливость таким образом будет восстановлена.

Пост стал вирусным и попал в местные СМИ и группы в соцсетях. Калужане восприняли такое переименование позитивно. Более того, к обсуждению подключился депутат Яков Казацкий, который счел предложение Юрьева вполне логичным.

Екатерина Гура

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