18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Калуге хотят переименовать улицу Никитина в улицу Никитина
Неожиданное предложение.
Житель Калуги по имени Юрий Юрьев выступил с предложением переименовать улицу Никитина в улицу Никитина. Мужчина написал свое предложение на странице в Facebook, но оно быстро стало популярным, так что на запрос откликнулись даже местные депутаты, пишет издание Kaluga Poisk.
Юрий Юрьев отметил, улица Никитина появилась в городе в 1918 году в честь русского
Юрьев уточнил, что никаких финансовых затрат такое переименование не предполагает, но справедливость таким образом будет восстановлена.
Пост стал вирусным и попал в местные СМИ и группы в соцсетях. Калужане восприняли такое переименование позитивно. Более того, к обсуждению подключился депутат Яков Казацкий, который счел предложение Юрьева вполне логичным.
Екатерина Гура