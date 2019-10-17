19:47 (мск), источник: Коммерсантъ
«Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Генетический тест вернул женщине 30-летнего ребенка
Жительница Калифорнии воссоединилась с сыном, который, как она думала, умер при родах три десятилетия назад.
Тина Беджарано из калифорнийского городка
Через несколько месяцев Тина вышла замуж за Эрика Гардера, который не был отцом мальчика. Они до сих пор вместе, у них пятеро детей. Гардер с уважением и любовью отнесся к утрате жены, и все эти годы они вместе отмечали день рождения умершего мальчика.
В прошлом году Беджарано под влиянием старшей дочери решилась сдать анализ ДНК — это сейчас одно из популярных увлечений американцев. Никаких серьезных отклонений у нее не нашлось, но следом за результатами анализа она получила электронное письмо.
Оно перевернуло жизнь Тины. «Думаю, нам надо поговорить, — писал ей незнакомец, — потому что
Выяснилось, что безжалостная мать солгала Тине: ее сын вовсе не был слабеньким, а родился здоровым, и всего через неделю после появления на свет его усыновила некая семья.
Тина Беджарано сказала, что всякий раз, глядя на фотографии старшего сына, не может сдержать слез. А Эрик Гардер заверил, что для него нет разницы между Кристином и другими детьми: «Мы общаемся с Кристином уже несколько месяцев. Он называет меня “папа”, я зову его “сын”, я пишу ему каждое утро».
В ноябре Кристин и его семья планируют приехать в
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По материалам Newsweek
Анатолий Кривов