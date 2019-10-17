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19:47 (мск), источник: Коммерсантъ

«Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Генетический тест вернул женщине 30-летнего ребенка

Жительница Калифорнии воссоединилась с сыном, который, как она думала, умер при родах три десятилетия назад.

Тина Беджарано из калифорнийского городка Лос-Баньос забеременела в 17 лет. Но ее жестокая мать, воспитывавшая Тину в излишней строгости, запретила ей даже думать о том, чтобы оставить ребенка. Но когда ребенок все-таки родился, Тине его не принесли, а мать, вернувшись от врачей, сообщила ей, что это был мальчик и он умер спустя 15 минут после появления на свет. «Она сказала, что он был слишком слабенький и не смог пережить роды», — вспоминает Беджарано. У нее началась депрессия, она все время плакала.

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Через несколько месяцев Тина вышла замуж за Эрика Гардера, который не был отцом мальчика. Они до сих пор вместе, у них пятеро детей. Гардер с уважением и любовью отнесся к утрате жены, и все эти годы они вместе отмечали день рождения умершего мальчика.

В прошлом году Беджарано под влиянием старшей дочери решилась сдать анализ ДНК — это сейчас одно из популярных увлечений американцев. Никаких серьезных отклонений у нее не нашлось, но следом за результатами анализа она получила электронное письмо.

Оно перевернуло жизнь Тины. «Думаю, нам надо поговорить, — писал ей незнакомец, — потому что ДНК-тест утверждает, что мы родственники, что вы — моя мама!».

Выяснилось, что безжалостная мать солгала Тине: ее сын вовсе не был слабеньким, а родился здоровым, и всего через неделю после появления на свет его усыновила некая семья.

Теперь ему 29 лет, его зовут Кристин, он живет в Лас-Вегасе, женат и у него уже есть свой собственный сын!
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Тина Беджарано сказала, что всякий раз, глядя на фотографии старшего сына, не может сдержать слез. А Эрик Гардер заверил, что для него нет разницы между Кристином и другими детьми: «Мы общаемся с Кристином уже несколько месяцев. Он называет меня “папа”, я зову его “сын”, я пишу ему каждое утро».

В ноябре Кристин и его семья планируют приехать в Лос-Баньос на первую встречу с матерью и ее семьей.

Популярность ДНК-тестов не впервые воссоединяет семьи. В 2017 году жительница штата Огайо Эрин Чаттертон получила в подарок от дочери и зятя ДНК-тест. Спустя полгода 52-летняя Лайза Рейсснер из Сан-Диего, Калифорния, тоже сделала анализ ДНК, и выяснилось, что Эрин — ее родная мать.

По материалам Newsweek

Анатолий Кривов

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