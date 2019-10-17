ВОЗ: в России эпидемия туберкулеза. Правда, раньше было еще хуже

Таковы данные опубликованного в четверг масштабного доклада Всемирной организации здравоохранения, полностью посвященного этому заболеванию.
Русская служба Би-би-си ознакомилась с 297-страничным документом и кратко знакомит вас с его основными выводами.
Убийца миллионов
Туберкулез входит в десятку самых опасных болезней, на которые приходится наибольшее число смертей по всему миру.
Среди инфекционных заболеваний (то есть тех, что вызываются бактериями и вирусами, — в отличие, например, от рака или инфаркта) он и вовсе является бесспорным лидером, ежегодно убивая более миллиона пациентов.
Возбудителем болезни является бактерия, известная как палочка Коха.
По данным ВОЗ, ее носителем является каждый четвертый житель планеты — а значит, в теории болезнь может проявиться у них в любой момент.
Так выглядят палочки Коха под микроскопом. | Источник:SCIENCE PHOTO LIBRARY
Согласно последнему докладу, в 2018 году туберкулез каждый день уносил в среднем по 4000 жизней, став причиной 1,5 миллиона смертей.
При этом общее число заболевших за год увеличилось примерно на 10 миллионов человек — это сравнимо с населением Швеции, Португалии или Азербайджана.
Хорошая новость состоит в том, что оба эти показателя продолжают падать. С начала века смертность от туберкулеза по всему миру упала в полтора с лишним раза.
Две трети всех новых случаев приходится на восемь стран: Бангладеш, Индию, Индонезию, Китай, Нигерию, Пакистан, Филиппины и ЮАР — что неудивительно, поскольку в них живет половина всего населения земного шара.
Российская эпидемия
В России, судя по данным доклада ВОЗ, ситуация с туберкулезом весьма неоднозначна.
С одной стороны, показатели заболеваемости и смертности неуклонно продолжают падать, причем довольно быстрыми темпами.
Число новых диагнозов на 100 тысяч россиян с начала века уменьшилось почти вдвое. Смертей от туберкулеза в прошлом году было зарегистрировано в три с половиной раза меньше, чем в 2005-м.
С другой, оба эти показателя падают по всему миру, пусть и не так быстро. А вот по частоте резистентных случаев, не поддающихся лечению антибиотиками, Россия (со своими 9%) опережает почти все страны мира, уступая лишь Индии и Китаю (27% и 14% соответственно).
Впрочем, в абсолютных цифрах и приведенная выше обнадеживающая статистика выглядит не так оптимистично.
По данным ВОЗ, за последний год туберкулезом в России заболели почти 80 тысяч человек, причем около 1000 из них до сих пор не знают о своем диагнозе.
Источник:GETTY IMAGES/BBC
Нужно отметить, что приведенные в докладе цифры отличаются от официальных данных российского минздрава: там утверждают, что в минувшем году было выявлено 65 тысяч новых случаев болезни.
Число россиян, погибших от туберкулеза за тот же период, ВОЗ оценивает на уровне 10 тысяч человек.
Источник:GETTY IMAGES/BBC
Кроме того, эпидемия туберкулеза (когда общее число заболевших превышает 1% от всего населения страны) зафиксирована лишь в двух странах за пределами африканского региона: России (1,2%) и Таиланде (1,1%).
Учитывая это, неудивительно, что обе они включены в число 30 государств, где дела с туберкулезом обстоят хуже всего. В том же проблемном списке — еще восемь республик бывшего СССР: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Украина.
И хотя в докладе подчеркивается, что в России необходимую терапию получают 99% всех туберкулезных больных (это самый высокий показатель в мире), успешным лечение оказывается лишь в 69% случаев.
А это — 27-е место в проблемной тридцатке, то есть четвертое с конца. Хуже выздоравливают только жители Папуа — Новой Гвинеи (68%), Конго (65%) и Анголы (25%).
Николай Воронин, корреспондент по вопросам науки
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