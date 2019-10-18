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10:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Сразу убивайте». В США расплодились змееголовы с Дальнего Востока

Служба контроля дикой природы американского штата Джорджия предупредила население, что в штат проникли змееголовые рыбы, известные как змееголовы, при встрече с которыми их следует немедленно убивать, замораживать и сообщать о находке властям.

Змееголовы родом с Дальнего Востока — из Китая и России, где они обитают в реке Амур, также эта рыба населяет водоемы Корейского полуострова.

Змееголовы отличаются неимоверным аппетитом и способностью дышать на суше, по которой они ползают как змеи. На суше они могут прожить до четырех дней.

Этих рыб уже обнаруживали в других штатах. Некоторые называют их пресноводным эквивалентом танка, так как они поедают все на своем пути.
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У змееголовов огромные челюсти, большие зубы, и они неплохо чувствуют себя на суше, переползая из озера в озеро или реку.

В США они появились в отдельных водоемах несколько десятилетий назад, но в последнее время стали распространяться по все более обширной территории.

Высказываются предположения, что некоторые американцы держали их дома в аквариумах, а затем, оценив, что имеют дело с хищником, стали сливать их в водоемы и канализацию, где они приспособились к местным условиям и расплодились.

Импорт и транспортировка змееголова были запрещены на федеральном уровне еще в 2002 году, но, несмотря на запрет, хищных рыб обнаружили уже в 15 штатах.

Змееголовы могут достигать 80 сантиметров в длину

Охота на иноземца

Власти штата Джорджия призывают всех, кому попадутся змееголовы, уничтожать их немедленно и сразу класть в морозилку, после чего ставить в известность местные власти.

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Эти рыбы едят мелких животных, других рыб, иногда моллюсков и, насколько известно, даже рептилий, и могут нанести серьезный вред местной фауне.

В штате Джорджия местный житель ловил рыбу в пруду, когда ему на удочку попалась незнакомая рыба. Он сфотографировал ее и выпустил обратно в пруд.

Но рыбака стали грызть сомнения, и он показал фотографии местным биологам. Те сразу же опознали, с кем имеют дело, и в пруду началась охота на иноземца.

Биологам удалось поймать полуметрового змееголова и нескольких мальков. Поскольку рыба без особого труда передвигается по суше, ученые пристально исследуют соседние ручьи, водоемы и болота, но пока ее признаков не обнаружили.

Биолог Ричард Хорвиц показывает змееголова, пойманного в 2005 году в Филадельфии

До 2002 года змееголовов разводили в штате Арканзас, так как в некоторых национальных кухнях они считаются деликатесом.

Ученые пытаются создать карту распространения змееголовов, чтобы понять, как лучше с ними бороться.

Этих рыб уже обнаружили в Центральном парке Нью-Йорка, в штате Мэриленд, в Бостоне, Калифорнии, Флориде, Северной Каролине и других местах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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