21:53 (мск), источник: Московский комсомолец
Скандал из-за юбки: зачем Собчак вывела из себя Поклонскую
В своем
Ранее, несколько журналисток из парламентского пула обвинили главу комитета Леонида Слуцкого в домогательствах. Собчак убеждена, что длинная юбка — верный способ избежать приставаний со стороны начальника, чтобы тот «не хватал за причинное место» и «не переименовал няшку в зайчутку». Комментарий вызвал резкую критику в Сети — многие обвиняют светскую львицу в невоспитанности и погоней за «дешевым вниманием» со стороны обывателей.
Кажется, любительница скандалов Собчак вновь смогла поднять шумиху на просторах интернета. Ответом журналистку удостоила даже сама героиня ее колкой шутки.
«Депутаты, входящие в состав Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток “Дождя”, “Би-би-си” и RTVI», — сообщила заместитель председателя комитета по международным делам ГД РФ Наталья Поклонская в своем
Парламентарий также отметила, что всегда с уважением относилась к стилю одежды «привлекательной женщины» Ксении Собчак, однако удивлена невоспитанностью журналистки. Сама Поклонская утверждает, что никогда не позволяет себе отпускать насмешки в сторону
Напомним, в 2018 году продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, журналистка русскоязычного «Би-би-си» Фарида Рустамова и заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе утверждали, что Леонид Слуцкий распускал с ними руки и делал непристойные предложения в обмен на «помощь».
«Если говорить о рамках
Позже, на сайте информационного издания «Би-би-си» появилась запись с диктофона представительницы «Би-би-си» Фариды Рустамовой, в ходе которой депутат предлагает журналистке стать его любовницей и ласково называет «зайчуткой».
По заявлению самой журналистки, она направилась в кабинет председателя комитета по международным делам, чтобы взять комментарий о предстоящих выборах во Франции, но деловая беседа неожиданно перешла во флирт. Интересно, что обвинения девушка предъявили спустя около года с момента случившегося.
Из записи с диктофона, опубликованной на сайте «Би-би-си»:
— «Зайчутка, может, тебе бросить это “Би-би-си”? Я тебя возьму
— У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.
— Брось его.
— Не хочу.
— Почему?
— Я хочу за него замуж.
— Отлично, будешь его жена, а моя любовница.
Между тем, сам Леонид Слуцкий считает обвинения подстроенной провокацией. 21 марта 2018-го комиссия ГД РФ по этике оправдала парламентария. Стоит отметить, что скандалы с обвинением политиков в непристойном поведении — не редкость, зачастую они становятся частью «политических игр», цель которых — подорвать репутацию оппонента.
Так, в слухах такого характера кроме российского депутата Леонида Слуцкого были замешаны: