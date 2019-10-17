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21:53 (мск), источник: Московский комсомолец

Скандал из-за юбки: зачем Собчак вывела из себя Поклонскую

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сострила, что длина юбки Натальи Поклонской стала заметно длиннее в связи с тем, что парламентарий перешла в комитет по международным делам Госдумы.

Источник: Reuters

Ранее, несколько журналисток из парламентского пула обвинили главу комитета Леонида Слуцкого в домогательствах. Собчак убеждена, что длинная юбка — верный способ избежать приставаний со стороны начальника, чтобы тот «не хватал за причинное место» и «не переименовал няшку в зайчутку». Комментарий вызвал резкую критику в Сети — многие обвиняют светскую львицу в невоспитанности и погоней за «дешевым вниманием» со стороны обывателей.

Едкий комментарий Ксении Собчак по поводу длины юбки заместителя председателя комитета по международным делам ГД РФ не смог остаться без внимания.

Кажется, любительница скандалов Собчак вновь смогла поднять шумиху на просторах интернета. Ответом журналистку удостоила даже сама героиня ее колкой шутки.

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«Депутаты, входящие в состав Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток “Дождя”, “Би-би-си” и RTVI», — сообщила заместитель председателя комитета по международным делам ГД РФ Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

Парламентарий также отметила, что всегда с уважением относилась к стилю одежды «привлекательной женщины» Ксении Собчак, однако удивлена невоспитанностью журналистки. Сама Поклонская утверждает, что никогда не позволяет себе отпускать насмешки в сторону кого-либо.

Напомним, в 2018 году продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, журналистка русскоязычного «Би-би-си» Фарида Рустамова и заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе утверждали, что Леонид Слуцкий распускал с ними руки и делал непристойные предложения в обмен на «помощь».

Тогда многие упрекали самих «потерпевших» журналисток парламентского пула в ярких откровенных нарядах, не соответствующих деловому этикету.

«Если говорить о рамках каких-то учреждений, которые не являются государственными, дресс-код имеет место быть в рамках свободного стиля. Длина юбки может варьироваться, но не быть короткой, колено она должна прикрывать. В случае с депутатом считаю, что дресс-код должен быть обязательно соблюден», — сказала в комментарии «МК» эксперт в сфере моды Анна Скороходова.

Позже, на сайте информационного издания «Би-би-си» появилась запись с диктофона представительницы «Би-би-си» Фариды Рустамовой, в ходе которой депутат предлагает журналистке стать его любовницей и ласково называет «зайчуткой».

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По заявлению самой журналистки, она направилась в кабинет председателя комитета по международным делам, чтобы взять комментарий о предстоящих выборах во Франции, но деловая беседа неожиданно перешла во флирт. Интересно, что обвинения девушка предъявили спустя около года с момента случившегося.

Из записи с диктофона, опубликованной на сайте «Би-би-си»:

— «Зайчутка, может, тебе бросить это “Би-би-си”? Я тебя возьму куда-нибудь … просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся».

— У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.

— Брось его.

— Не хочу.

— Почему?

— Я хочу за него замуж.

— Отлично, будешь его жена, а моя любовница.

Между тем, сам Леонид Слуцкий считает обвинения подстроенной провокацией. 21 марта 2018-го комиссия ГД РФ по этике оправдала парламентария. Стоит отметить, что скандалы с обвинением политиков в непристойном поведении — не редкость, зачастую они становятся частью «политических игр», цель которых — подорвать репутацию оппонента.

Так, в слухах такого характера кроме российского депутата Леонида Слуцкого были замешаны: экс-президент Израиля Моше Кацав, экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, президент США Дональд Трамп, экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, бывший министр спорта Канады Кент Хейр, и другие известные фигуры.

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