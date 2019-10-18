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02:42 (мск), источник: РИА Новости

Мишель Пфайффер дала неожиданный совет новой Женщине-кошке

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мишель Пфайффер, которая сыграла Женщину-кошку в фильме «Бэтмен возвращается» 1992 года, дала совет своей преемнице Зои Кравиц, сообщает Entertainment Weekly.

Источник: РИА Новости

«Обязательно удостоверься, чтобы дизайнеры во время создания твоего костюма предусмотрели, как ты будешь ходить в туалет», — сказала актриса на шоу Good Morning America, добавив, что она очень рада, что Кравиц досталась эта роль.

Телеведущий очень удивился, но оценил ее совет.

В 2013 году Кристиан Бэйл рекомендовал то же самое Бену Аффлеку, когда его утвердили на роль в фильме «Бэтмен против супермена: На заре справедливости» и еще раз недавно Роберту Паттинсону, которому только предстоит сыграть супергероя.

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