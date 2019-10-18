04:07 (мск), источник: Life.ru
Серябкина рассказала о своём конфликте с Кридом во время съёмок клипа
Российская певица,
В интервью Ксении Собчак
— Мы очень долго не могли договориться, как и что мы снимаем, потому что было много разных идей… Егор Крид, я считаю, это самой попсовый артист из всех, кто может быть, — сказала певица.
После съёмок клипа артисты не общались, хоть и ходило много слухов об их отношениях. По словам Серябкиной, «Егор хотел замутить» с ней, но ничего не вышло.
То, что звёзды никогда не состояли в отношениях, подтвердил и Крид в интервью порталу Super. Правда, всё происходившее он назвал «небольшим конфликтом», который был исчерпан уже к «Премии Муз-ТВ», где певцы вместе выступали.