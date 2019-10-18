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06:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Порнозвезда рассказала о самой тяжелой сцене в своей карьере

Порноактриса Джесса Роудс (Jessa Rhodes) описала сцену, сниматься в которой ей было труднее всего. Об этом она рассказала на Reddit, поучаствовав в сессии вопросов и ответов AMA (Ask Me Anything).

Источник: AFP 2019

По словам Роудс, когда она снималась для компании Brazzers, ей пришлось несколько раз плыть от одного конца бассейна к другому под водой. Вдобавок на ней было надето платье, которое тянуло ее на дно.

Из-за технических трудностей Роудс пришлось сняться во множестве дублей этой сцены. «Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание», — призналась актриса.

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Роудс также рассказала, что однажды ей пришлось провести на съемочной площадке 24 часа. «Было не очень весело», — вспомнила она.

Отвечая на вопросы других юзеров, Роудс призналась, что не стыдится того, что работает в порно, а 90 процентов времени на съемочной площадке наслаждается хорошим сексом. Она подчеркнула, что карьера порнозвезды — не конечная цель в ее жизни. Она отметила, что узнала многое о сексуальном здоровье и намерена в будущем применить эти знания во благо людям.

Работа Роудс в порноиндустрии была отмечена многочисленными наградами. По данным на 2019 год, она снялась в 430 порнофильмах.

Ранее порноактриса Стефани Виксен (Stephanie Vixen) рассказала, как за месяц заработала на PornHub около 12 тысяч долларов (782 тысячи рублей). По словам женщины, ее успех заключается в том, что она загружает на сайт собственные видео, от которых получает постоянный доход.

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