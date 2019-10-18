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13:29 (мск), источник: N + 1

Ядерный щит США лишился 8-дюймовых дискет

Автоматизированная стратегическая система управления ядерными силами прошла модернизацию.

Источник: USSTRATCOM

Американская автоматизированная стратегическая система управления ядерными силами (SACCS) прошла модернизацию. Об этом, как сообщает C4ISRNET, заявил командующий 595-й эскадрильей стратегической связи подполковник Джейсон Росси. В рамках модернизации, которая завершилась в июне текущего года, система, в частности, лишилась дисководов для 8-дюймовых дискет, которые использовались для обмена информацией между терминалами и загрузки программ.

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О том, что SACCS использует устаревшие технологии, стало широко известно в 2016 году, когда Главное контрольно-финансовое управление США опубликовало доклад об инспекции ядерного щита страны. В докладе говорилось, что система управления ядерными силами до сих пор работает на базе устаревших компьютеров IBM Series/1 и использует для передачи команд и программ 8-дюймовые дискеты.

SACCS заработала в январе 1968 года. Изначально ее основу составляли вычислительные системы IBM AN/FSQ-31 к октябрю 1975 года полностью замененные новыми IBM Series/1.

По словам Росси, в рамках модернизации дисководы для 8-дюймовых дискет были заменены современными «высокозащищенными системами с твердотельными накопителями». Другие подробности о проведенных работах Росси не уточнил.

По словам заместителя командира 595-го полка оперативного управления полковника Хэйли Джеймса, командование ВВС США, в ведении которого находится SACCS, рассматривает возможность полной замены системы.

SACCS отвечает за координацию действий межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет подводных лодок. Система, частично показанная в фильме «Военные игры», в целом отвечает за передачу команд на запуск стратегического оружия и отправку контрольных кодов. Предыдущая модернизация системы, о которой сообщалось официально, завершилась в феврале 2012 года. В ходе работ были заменены радиостанции, системы спутниковой связи и подключена цифровая сеть обмена данными.

Василий Сычёв

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