13:29 (мск), источник: N + 1
Ядерный щит США лишился 8-дюймовых дискет
Автоматизированная стратегическая система управления ядерными силами прошла модернизацию.
Американская автоматизированная стратегическая система управления ядерными силами (SACCS) прошла модернизацию. Об этом, как сообщает C4ISRNET, заявил командующий 595-й эскадрильей стратегической связи подполковник Джейсон Росси. В рамках модернизации, которая завершилась в июне текущего года, система, в частности, лишилась дисководов для 8-дюймовых дискет, которые использовались для обмена информацией между терминалами и загрузки программ.
О том, что SACCS использует устаревшие технологии, стало широко известно в 2016 году, когда Главное
SACCS заработала в январе 1968 года. Изначально ее основу составляли вычислительные системы IBM AN/FSQ-31 к октябрю 1975 года полностью замененные новыми IBM Series/1.
По словам Росси, в рамках модернизации дисководы для 8-дюймовых дискет были заменены современными «высокозащищенными системами с твердотельными накопителями». Другие подробности о проведенных работах Росси не уточнил.
SACCS отвечает за координацию действий межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет подводных лодок. Система, частично показанная в фильме «Военные игры», в целом отвечает за передачу команд на запуск стратегического оружия и отправку контрольных кодов. Предыдущая модернизация системы, о которой сообщалось официально, завершилась в феврале 2012 года. В ходе работ были заменены радиостанции, системы спутниковой связи и подключена цифровая сеть обмена данными.
Василий Сычёв