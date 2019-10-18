11:10 (мск), источник: РИА Новости
В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кречеты, подаренные президентом РФ Владимиром Путиным, выведены в
Путин в Саудовской Аравии подарил королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета. А во вторник, во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты, преподнёс в качестве подарка белого кречета наследному принцу
«Птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов. На них есть паспорта, есть необходимые документы. Научные сотрудники «Соколиного центра «Камчатка» действительно участвовали в судьбе птиц, сопровождали процесс. Непосредственно дом на Камчатке для «Соколиного центра» планируется открыть в 2021 году. Предварительные отборы места, встречи с экспертным сообществом, изучение мировых практик и опыта проведены. Пока же место появления на свет в паспорте указано
Ранее Минприроды сообщало, что власти Объединенных арабских эмиратов собираются инвестировать в создание центра репродукции редких исчезающих соколиных на Камчатке и помочь России в восстановление популяции соколов. Однако, ряд орнитологов высказали сомнения в том, что создание центра поможет восстановлению популяции кречетов.
Кречет — самый крупный представитель семейства соколиных, занесённый в Красную книгу РФ. По данным специалистов, популяция кречетов в России может составлять от 5 до 14 тысяч особей, а на Камчатке — от 1 до 1,5 тысячи.