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11:10 (мск), источник: РИА Новости

В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кречеты, подаренные президентом РФ Владимиром Путиным, выведены в российско-киргизском питомнике и легально перевезены в Саудовскую Аравию, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.

Источник: РИА Новости

Путин в Саудовской Аравии подарил королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета. А во вторник, во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты, преподнёс в качестве подарка белого кречета наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что подаренные кречеты выведены нелегально и привезены в ОАЭ незаконно.
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«Птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов. На них есть паспорта, есть необходимые документы. Научные сотрудники «Соколиного центра «Камчатка» действительно участвовали в судьбе птиц, сопровождали процесс. Непосредственно дом на Камчатке для «Соколиного центра» планируется открыть в 2021 году. Предварительные отборы места, встречи с экспертным сообществом, изучение мировых практик и опыта проведены. Пока же место появления на свет в паспорте указано Российско-киргизский питомник «Мураз». Все документы переданы вместе с подарками», — сообщили в пресс-службе Минприроды.

Ранее Минприроды сообщало, что власти Объединенных арабских эмиратов собираются инвестировать в создание центра репродукции редких исчезающих соколиных на Камчатке и помочь России в восстановление популяции соколов. Однако, ряд орнитологов высказали сомнения в том, что создание центра поможет восстановлению популяции кречетов.

Кречет — самый крупный представитель семейства соколиных, занесённый в Красную книгу РФ. По данным специалистов, популяция кречетов в России может составлять от 5 до 14 тысяч особей, а на Камчатке — от 1 до 1,5 тысячи.

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