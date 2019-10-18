12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)
Вместо нее появятся четыре новые.
Остров-тюрьму Райкерс площадью 168 га называют крупнейшей в мире исправительной колонией.
Комплекс построен на одноименном острове и состоит из десяти отдельных тюрем.
Тюрьма Райкерс открылась в 1932 году. Раньше на острове располагались фермы для питания заключённых на острове Блэкуэлс неподалеку.
Сейчас в Райкерсе содержатся около 10 тысяч заключенных, но тюрьма может вместить до 15 тысяч человек.
На острове построены школы, спортивные площадки, футбольные поля, лазареты, пекарня, автобусная станция, часовни, автомойки, типография и даже предприятие по изготовлению компоста.
По терминологии США, Райкерс — не тюрьма, а заведение для временного содержания заключенных. Здесь они ожидают перевода в другие тюрьмы или отбывают срок наказания до года.
Единственная дорога на остров — трехполосный мост длиной 1,28 км из района Квинс в Нью-Йорке. До его постройки в 1960-х попасть в Райкерс можно было только на пароме.
В 1957 году на острове потерпел крушение пассажирский самолет с 95 людьми на борту. Почти 60 заключенных помогали выжившим. Половину из них освободили, а остальным сократили срок заключения.
Однажды в Райкерсе должен был прочесть лекцию Сальвадор Дали. Он не смог приехать и подарил тюрьме в качестве извинения свою картину.
Во время кризиса СПИДа в 1980-1990-х тюрьма досрочно освобождала больных заключенных, чтобы они могли мирно умереть у себя дома.
Среди самых известных заключенных тюрьмы — убийца Джона Леннона Марк Чепмен, репер Тупак Шакур, серийный убийца Дэвид Берковиц, бывший директор МВФ Доминик Стросс-Кан.
В 2016 году активисты Нью-Йорка начали масштабную кампанию с требованием закрыть тюрьму.
В 2019 году городской совет Нью-Йорка одобрил план по закрытию Райкерса. Тюрьма будет ликвидирована к 2026 году.
Одна из причин закрытия — постоянные нарушения со стороны надзирателей и администрации, а также плохое управление.
Вместо Райкерса в Нью-Йорке появятся 4 новые тюрьмы в районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.
О Райкерсе в США сняты многочисленные фильмы, сериалы и реалити-шоу, созданы видеоигры и написаны песни.
В США закроют тюрьму Райкерс — самую крупную в мире исправительную колонию, в которой содержатся около 10 тысяч заключенных.
Такое решение принял городской совет
Вместо колоссального комплекса, который обходится американским налогоплательщикам в 860 млн долларов в год, планируется построить четыре меньших тюрьмы в Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене — густонаселенных районах
Тюремный комплекс Райкерс на одноименном острове в проливе
Среди самых известных заключенных тюрьмы — убийца Джона Леннона Марк Чепмен, репер Тупак Шакур, серийный убийца Дэвид Берковиц, бывший
Анна Лысенко