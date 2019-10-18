Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)

Вместо нее появятся четыре новые.

Наверх
Reuters
1/16

Остров-тюрьму Райкерс площадью 168 га называют крупнейшей в мире исправительной колонией.

Reuters
2/16

Комплекс построен на одноименном острове и состоит из десяти отдельных тюрем.

Reuters
3/16

Тюрьма Райкерс открылась в 1932 году. Раньше на острове располагались фермы для питания заключённых на острове Блэкуэлс неподалеку.

Reuters
4/16

Сейчас в Райкерсе содержатся около 10 тысяч заключенных, но тюрьма может вместить до 15 тысяч человек.

Reuters
5/16

На острове построены школы, спортивные площадки, футбольные поля, лазареты, пекарня, автобусная станция, часовни, автомойки, типография и даже предприятие по изготовлению компоста.

Reuters
6/16

По терминологии США, Райкерс — не тюрьма, а заведение для временного содержания заключенных. Здесь они ожидают перевода в другие тюрьмы или отбывают срок наказания до года.

Reuters
7/16

Единственная дорога на остров — трехполосный мост длиной 1,28 км из района Квинс в Нью-Йорке. До его постройки в 1960-х попасть в Райкерс можно было только на пароме.

Reuters
8/16

В 1957 году на острове потерпел крушение пассажирский самолет с 95 людьми на борту. Почти 60 заключенных помогали выжившим. Половину из них освободили, а остальным сократили срок заключения.

Reuters
9/16

Однажды в Райкерсе должен был прочесть лекцию Сальвадор Дали. Он не смог приехать и подарил тюрьме в качестве извинения свою картину.

Reuters
10/16

Во время кризиса СПИДа в 1980-1990-х тюрьма досрочно освобождала больных заключенных, чтобы они могли мирно умереть у себя дома.

Reuters
11/16

Среди самых известных заключенных тюрьмы — убийца Джона Леннона Марк Чепмен, репер Тупак Шакур, серийный убийца Дэвид Берковиц, бывший директор МВФ Доминик Стросс-Кан.

AP 2019
12/16

В 2016 году активисты Нью-Йорка начали масштабную кампанию с требованием закрыть тюрьму.

AP 2019
13/16

В 2019 году городской совет Нью-Йорка одобрил план по закрытию Райкерса. Тюрьма будет ликвидирована к 2026 году.

AP 2019
14/16

Одна из причин закрытия — постоянные нарушения со стороны надзирателей и администрации, а также плохое управление.

AP 2019
15/16

Вместо Райкерса в Нью-Йорке появятся 4 новые тюрьмы в районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.

USGS
16/16

О Райкерсе в США сняты многочисленные фильмы, сериалы и реалити-шоу, созданы видеоигры и написаны песни.

В США закроют тюрьму Райкерс — самую крупную в мире исправительную колонию, в которой содержатся около 10 тысяч заключенных.

Такое решение принял городской совет Нью-Йорка, сообщает New York Times. Одна из причин закрытия — постоянные нарушения со стороны надзирателей и администрации, а также плохое управление.

Работы по закрытию и реорганизации, которые оценивают в 8 млрд долларов, будут завершены к 2026 году.
Новость
Как выглядит торговый центр, ставший тюрьмой (фото)

Вместо колоссального комплекса, который обходится американским налогоплательщикам в 860 млн долларов в год, планируется построить четыре меньших тюрьмы в Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене — густонаселенных районах Нью-Йорка. Такое решение вызвало опасения местных жителей, которые боятся ухудшения качества жизни.

Тюремный комплекс Райкерс на одноименном острове в проливе Ист-Ривер был открыт в 1932 году. Помимо помещений для содержания заключённых здесь построены школы, часовни, спортзалы, магазины, парикмахерские, электростанция, автобусный парк, автомойки и другое.

Среди самых известных заключенных тюрьмы — убийца Джона Леннона Марк Чепмен, репер Тупак Шакур, серийный убийца Дэвид Берковиц, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан и другие.

Анна Лысенко

Читайте также
«Многое изменится в США» — Ким Кардашьян предлагает Штатам «избавиться от тюрем»
Во время загрузки произошла ошибка.
8 октября© Ньюстюб
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Наталью Бочкареву лишили водительских прав
В России могут запретить пластиковые пакеты
Россия отвергла предложение провести Олимпиаду на Курилах
Иностранец показал миру красоту советского метро (фото)
Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с фанатом
Здоровье
10 правил питания для тех, кто любит выпить Лучше завязать со спиртным, но если не получилось – поешьте.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Очень красивая дочь 211
Поездка в Питер 135
про фамилии 131
Скучно 118
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь