Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все путемКанадец объездил весь бывший СССР и показал красоту советского метро
Фоторепортажи
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
12:40 (мск), источник: РИА Новости

Леди Гага упала со сцены, когда исполняла откровенный танец с поклонником

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага упала со сцены во время концерта в Лас-Вегасе, когда танцевала откровенный танец с поклонником. Видео падения опубликовали зрители в социальных сетях.

Судя по видео, которые засняли поклонники под разными ракурсами, Гага и неизвестный танцор могли получить травмы.

«Леди Гага неудачно упала со сцены сегодня вечером после того, как фанат подхватил ее и споткнулся. Сначала она рухнула, а сверху упал еще и вентилятор. Но она вернулась и продолжила шоу. Мы надеемся, что с ней и фанатом все в порядке», — написал в Твиттере администратор фан-аккаунта @GagaMediaDotNet.

Издание ET сообщило, что пока нет официальной информации о том, получила ли Гага и поклонник какие-либо травмы от падения.

 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Наталью Бочкареву лишили водительских прав
В России могут запретить пластиковые пакеты
Россия отвергла предложение провести Олимпиаду на Курилах
Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)
Иностранец показал миру красоту советского метро (фото)
Здоровье
10 правил питания для тех, кто любит выпить Лучше завязать со спиртным, но если не получилось – поешьте.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос красавцем (фото) Поклонники засыпали комплиментами дружную семью
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь