October 18, 2019
12:40 (мск), источник: РИА Новости
Леди Гага упала со сцены, когда исполняла откровенный танец с поклонником
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага упала со сцены во время концерта в
Судя по видео, которые засняли поклонники под разными ракурсами, Гага и неизвестный танцор могли получить травмы.
«Леди Гага неудачно упала со сцены сегодня вечером после того, как фанат подхватил ее и споткнулся. Сначала она рухнула, а сверху упал еще и вентилятор. Но она вернулась и продолжила шоу. Мы надеемся, что с ней и фанатом все в порядке», — написал в Твиттере администратор
Издание ET сообщило, что пока нет официальной информации о том, получила ли Гага и поклонник