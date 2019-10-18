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12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Орнитолог нашел монету стоимостью в тысячи долларов, пока наблюдал за птицами

Поездка в Австралию помогла мужчине разбогатеть.

Орнитолог Майкл Кросс из США отправился вместе с друзьями в путешествие по Австралии. Они разбили лагерь в живописном месте недалеко от города Леонора, куда часто приезжают кладоискатели, пишет ABC.

Но Майкла золото не интересовало. Увидев у водоема необычных птиц, он решил подойти поближе и понаблюдать за ними. Однако по пути американец заметил небольшую кучку мусора, в которой что-то подозрительно блестело. Присмотревшись повнимательнее, Майкл обнаружил золотую монету 1865 года.

Когда он показал ее специалистам, те сообщили мужчине приятную новость. Оказалось, что в свое время было выпущено всего 62 тысячи таких монет, и стоимость каждой из них составляет от двух до пяти тысяч долларов. Эксперт по древним монетам Эндрю Креллин заявил, что, возможно, за такую монету Майкл может получить даже несколько десятков тысяч долларов.

Несмотря на такую заманчивую перспективу, Кросс решил не продавать золотую монету, а оставить ее на память.

Екатерина Гура

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