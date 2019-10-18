12:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро.
Первая в СССР линия метрополитена была торжественно открыта весной 1935 года — естественно, в Москве. В последующие годы подземка появилась почти во всех республиках и перестала быть
Эстетику электрифицированного подземелья ценят иностранцы — и не только многочисленные китайцы, препятствующие нормальному передвижению пассажиров на «Комсомольской». Канадский фотограф Кристофер Хервиг объездил весь бывший СССР, чтобы показать миру
Хервиг — известный в узких кругах любитель советской транспортной архитектуры. Еще в 2015-м он выпустил альбом «Советские автобусные остановки», в 2017-м — второй том книги, а теперь его внимание привлекло метро.
«Гагаринскую» открыли в Самаре в 1993-м, уже после распада СССР. Спустя 20 лет ее признали аварийной, станцию пришлось срочно ремонтировать. В настоящее время она работает в обычном режиме.
А это «Текникури университети», или «Технический университет» — станция в Тбилиси. Год открытия — 1979-й. Рядом с ней расположен, что логично, Технический университет, а также Отдел статистики Грузии, Спортивный дворец и новомодный отель Holiday Inn Tbilisi.
Собрание снимков под названием «Советские станции метро» уже поступило в продажу за рубежом. Альбом с автографом автора можно купить за 25 фунтов (около 2 тысяч рублей).
«Проспект Металлургов» в Кривом Роге — не совсем станция метро. На самом деле в городе курсирует метротрам — скоростной подземный трамвай. Станцию запустили в эксплуатацию на закате СССР, в 1989 году.
Еще один представитель украинского метро — станция «Академика Барабашова» в Харькове. В апреле 2008-го на расположенном поблизости рынке произошел крупный пожар, из-за этого пришлось менять график движения поездов. Всех, кто находился в зоне возгорания — десятки тысяч человек, — эвакуировали через метро.
Несмотря на то что иностранцев в России прежде всего восхищает богатое оформление известных московских станций — «Комсомольской», «Киевской», «Новослободской» и прочих, в коллекцию Хервига попали и весьма скромные представители подземки.
На снимке — «Киевская» — 17-я станция Харьковского метрополитена. Ее достроили и открыли в 1984 году.
«Улдуз» — станция в Баку. В переводе с азербайджанского — «Звезда». Станция введена в эксплуатацию в мае 1970-го, задолго до того, как распался Союз. Стены и столбы двух вестибюлей станции облицованы узбекским мрамором. «Призраки коммунизма» здесь повсюду — на одном из барельефов, например, высечено известное высказывание Ленина: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны».
В фотоальбоме собрано «все богатство метро-архитектуры — от экстремальной роскоши мрамора и люстр до довлеющего величия минимализма и футуризма», говорится в описании издания.
«Космонавтлар», или «Космонавтов», — ташкентская станция, запущенная в 1984-м. Ее украсили керамическими медальонами с изображениями космонавтов Валентины Терешковой, Юрия Гагарина и других. А потолок, по задумке оформителей, должен напоминать Млечный Путь.
Другой околокосмический представитель метро — станция «Еритасардакан», она же «Молодежная», в Ереване. Станция построена в начале 1980-х в центре армянской столицы. Рядом оперный театр и площадь Франции, а также несколько учебных заведений. Из-за традиционно большого количества молодых людей в этой зоне станцию и назвали «Молодежной». Хотя при проектировании рассматривались и другие варианты — «Студенческая» и «Театральная». Все три названия, кстати, используются Московским метрополитеном.
Предисловие к альбому Хервига написал Оуэн Гатерли — британский писатель и журналист. В 2015-м он выпустил книгу «Пейзажи коммунизма: История в зданиях» (Landscapes of Communism: A History Through Buildings).
Подземелье на фото немного напоминает «Пражскую» или «Ботанический сад» в Москве, но в реальности оно киевское — это станция «Выдубичи», открытая в конце 1991-го.
Нижегородская «Чкаловская» в свою очередь похожа на взлетно-посадочную полосу, стремящуюся в бесконечность, или на перевернутый вверх дном бассейн. Пол платформы выложен мрамором, в одном из вестибюлей установлен бюст легендарного летчика, в честь которого и назвали станцию.
Некоторые снимки из коллекции Хервига можно увидеть в его Instagram-аккаунте. В целом его страница в социальной сети — это виртуальная экскурсия по СССР. Селфи там всего одно.
«Проспект Свободы» — станция Днепровского метрополитена. Ее открыли в середине 1990-х, так что формально она не является советской. Станцию хотели назвать «Электровозостроителей» или «Новокайдакской», но, к счастью, передумали.
«Канавинская» в Нижнем Новгороде тоже сделана не в СССР. Ее запустили в суровом 1993-м. Несмотря на явное экономическое неблагополучие тех лет, у строителей нашлись деньги на отделку пола гранитом. В остальном они следовали принципам скромности и минимализма.
У канадского фотографа также есть аккаунт в Twitter — в нем он не стесняется проявлять свои эмоции по отношению к увиденному в метро. Преобладает абсолютное восхищение.
Минская «Октябрьская» — это «Кастрычницкая». Стены станции украшены панно, мимо которых Хервиг просто не мог пройти. 11 апреля 2011-го именно здесь произошел единственный теракт в белорусском метро. В результате взрыва погибли 15 и получили ранения сотни человек. Двух организаторов теракта казнили в 2012 году.
Еще одна станция из столицы Белоруссии — «Парк Челюскинцев». Она ровесница минской «Октябрьской» и на 34 года младше «Октябрьской» Кольцевой линии московского метро. «Парк Челюскинцев» — образец лаконичности, в ее оформлении нет ничего лишнего.
По данным издания Wired, в общей сложности Хервиг провел в подземках на территории бывшего СССР около 250 часов. Житель Подмосковья, ежедневно путешествующий из Красногорска в центр столицы и обратно, «накатывает» столько примерно за полгода.
На фото — станция Петербургского метрополитена «Автово», открытая в 1955 году. В 2014-м английская газета The Guardian включила ее в список 12 красивейших станций мира.
«Тульская» — одна из просторнейших московских станций. Ее открыли в 1983 году, а в 1991-м предлагали переименовать в «Данилов монастырь», но этого не произошло. Изначально станцию хотели украсить панно, изображающими подвиг города-героя Тулы в Великой Отечественной войне, но и этого не случилось. В настоящее время «Тульская» — просто светлая и геометрически строгая станция с относительно небольшим пассажиропотоком.
В книге Хервига собраны снимки из семи стран и 15 городов: Днепра, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Кривого Рога, Нижнего Новгорода, Минска, Еревана, Ташкента, Харькова, Баку, Тбилиси, Киева, Санкт-Петербурга и Москвы.
Станцию «Проспект космонавтов» в Екатеринбурге легко узнать по горельефу, изображающему космонавта. Над проектированием интерьеров станции работал Вячеслав Бутусов — в то время простой выпускник Свердловского архитектурного института, а впоследствии — именитый музыкант.
Скромная «Кировская» в Самаре названа по одноименному проспекту в честь советского партийного деятеля Сергея Кирова, убийство которого в 1934 году дало старт массовым репрессиям, или так называемому «Большому террору». Станция расположена в промышленном районе города, потому оформлена без особых изысков.
Другой привет из прошлого — «Площадь Маркса» в Новосибирске. Ее должны были открыть в 1990 году, но в итоге запустили в 1991-м — в стране начались перебои с финансированием и поставками отделочных (и не только) материалов. Станция стала самой последней, открытой в Советском Союзе.
Хервиг рассказал Wired, что его увлечение советским метро не раз вызывало раздражение правоохранительных органов в разных городах. За все время создания коллекции работе фотографа пытались помешать не менее трех десятков раз. «Очевидно, там (на постсоветском пространстве — прим. «Ленты.ру») есть традиция контролировать сбор информации», — пояснил он.
Одно из московских изданий сочло, что канадец и впрямь чрезмерно увлекся подземкой, и опубликовало это фото с заголовком «Канадец охотится за советским метро». Охота, кажется, удалась.