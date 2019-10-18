Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
12:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Все путем

Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро.

Наверх

Первая в СССР линия метрополитена была торжественно открыта весной 1935 года — естественно, в Москве. В последующие годы подземка появилась почти во всех республиках и перестала быть чем-то особенным — средство передвижения, не больше. Только московское метро ежедневно перевозит миллионы человек, и 99 процентов из них почти не замечают красоты станций.

Эстетику электрифицированного подземелья ценят иностранцы — и не только многочисленные китайцы, препятствующие нормальному передвижению пассажиров на «Комсомольской». Канадский фотограф Кристофер Хервиг объездил весь бывший СССР, чтобы показать миру советско-российское метро таким, каким его почти невозможно увидеть в повседневной жизни, когда кто-то постоянно наступает на пятки и так непросто не прислоняться к дверям.

Christopher Herwig/Fuel
1/20

Хервиг — известный в узких кругах любитель советской транспортной архитектуры. Еще в 2015-м он выпустил альбом «Советские автобусные остановки», в 2017-м — второй том книги, а теперь его внимание привлекло метро.

«Гагаринскую» открыли в Самаре в 1993-м, уже после распада СССР. Спустя 20 лет ее признали аварийной, станцию пришлось срочно ремонтировать. В настоящее время она работает в обычном режиме.

Christopher Herwig/Fuel
2/20

А это «Текникури университети», или «Технический университет» — станция в Тбилиси. Год открытия — 1979-й. Рядом с ней расположен, что логично, Технический университет, а также Отдел статистики Грузии, Спортивный дворец и новомодный отель Holiday Inn Tbilisi.

Christopher Herwig/Fuel
3/20

Собрание снимков под названием «Советские станции метро» уже поступило в продажу за рубежом. Альбом с автографом автора можно купить за 25 фунтов (около 2 тысяч рублей).

«Проспект Металлургов» в Кривом Роге — не совсем станция метро. На самом деле в городе курсирует метротрам — скоростной подземный трамвай. Станцию запустили в эксплуатацию на закате СССР, в 1989 году.

Christopher Herwig/Fuel
4/20

Еще один представитель украинского метро — станция «Академика Барабашова» в Харькове. В апреле 2008-го на расположенном поблизости рынке произошел крупный пожар, из-за этого пришлось менять график движения поездов. Всех, кто находился в зоне возгорания — десятки тысяч человек, — эвакуировали через метро.

Christopher Herwig/Fuel
5/20

Несмотря на то что иностранцев в России прежде всего восхищает богатое оформление известных московских станций — «Комсомольской», «Киевской», «Новослободской» и прочих, в коллекцию Хервига попали и весьма скромные представители подземки.

На снимке — «Киевская» — 17-я станция Харьковского метрополитена. Ее достроили и открыли в 1984 году.

Christopher Herwig/Fuel
6/20

«Улдуз» — станция в Баку. В переводе с азербайджанского —  «Звезда». Станция введена в эксплуатацию в мае 1970-го, задолго до того, как распался Союз. Стены и столбы двух вестибюлей станции облицованы узбекским мрамором. «Призраки коммунизма» здесь повсюду — на одном из барельефов, например, высечено известное высказывание Ленина: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

Christopher Herwig/Fuel
7/20

В фотоальбоме собрано «все богатство метро-архитектуры — от экстремальной роскоши мрамора и люстр до довлеющего величия минимализма и футуризма», говорится в описании издания.

«Космонавтлар», или «Космонавтов», — ташкентская станция, запущенная в 1984-м. Ее украсили керамическими медальонами с изображениями космонавтов Валентины Терешковой, Юрия Гагарина и других. А потолок, по задумке оформителей, должен напоминать Млечный Путь.

Christopher Herwig/Fuel
8/20

Другой околокосмический представитель метро — станция «Еритасардакан», она же «Молодежная», в Ереване. Станция построена в начале 1980-х в центре армянской столицы. Рядом оперный театр и площадь Франции, а также несколько учебных заведений. Из-за традиционно большого количества молодых людей в этой зоне станцию и назвали «Молодежной». Хотя при проектировании рассматривались и другие варианты — «Студенческая» и «Театральная». Все три названия, кстати, используются Московским метрополитеном.

Christopher Herwig/Fuel
9/20

Предисловие к альбому Хервига написал Оуэн Гатерли — британский писатель и журналист. В 2015-м он выпустил книгу «Пейзажи коммунизма: История в зданиях» (Landscapes of Communism: A History Through Buildings).

Подземелье на фото немного напоминает «Пражскую» или «Ботанический сад» в Москве, но в реальности оно киевское — это станция «Выдубичи», открытая в конце 1991-го.

Christopher Herwig/Fuel
10/20

Нижегородская «Чкаловская» в свою очередь похожа на взлетно-посадочную полосу, стремящуюся в бесконечность, или на перевернутый вверх дном бассейн. Пол платформы выложен мрамором, в одном из вестибюлей установлен бюст легендарного летчика, в честь которого и назвали станцию.

Christopher Herwig/Fuel
11/20

Некоторые снимки из коллекции Хервига можно увидеть в его Instagram-аккаунте. В целом его страница в социальной сети — это виртуальная экскурсия по СССР. Селфи там всего одно.

«Проспект Свободы» — станция Днепровского метрополитена. Ее открыли в середине 1990-х, так что формально она не является советской. Станцию хотели назвать «Электровозостроителей» или «Новокайдакской», но, к счастью, передумали.

Christopher Herwig/Fuel
12/20

«Канавинская» в Нижнем Новгороде тоже сделана не в СССР. Ее запустили в суровом 1993-м. Несмотря на явное экономическое неблагополучие тех лет, у строителей нашлись деньги на отделку пола гранитом. В остальном они следовали принципам скромности и минимализма.

Christopher Herwig/Fuel
13/20

У канадского фотографа также есть аккаунт в Twitter — в нем он не стесняется проявлять свои эмоции по отношению к увиденному в метро. Преобладает абсолютное восхищение.

Минская «Октябрьская» — это «Кастрычницкая». Стены станции украшены панно, мимо которых Хервиг просто не мог пройти. 11 апреля 2011-го именно здесь произошел единственный теракт в белорусском метро. В результате взрыва погибли 15 и получили ранения сотни человек. Двух организаторов теракта казнили в 2012 году.

Christopher Herwig/Fuel
14/20

Еще одна станция из столицы Белоруссии — «Парк Челюскинцев». Она ровесница минской «Октябрьской» и на 34 года младше «Октябрьской» Кольцевой линии московского метро. «Парк Челюскинцев» — образец лаконичности, в ее оформлении нет ничего лишнего.

Christopher Herwig/Fuel
15/20

По данным издания Wired, в общей сложности Хервиг провел в подземках на территории бывшего СССР около 250 часов. Житель Подмосковья, ежедневно путешествующий из Красногорска в центр столицы и обратно, «накатывает» столько примерно за полгода.

На фото — станция Петербургского метрополитена «Автово», открытая в 1955 году. В 2014-м английская газета The Guardian включила ее в список 12 красивейших станций мира.

Christopher Herwig/Fuel
16/20

«Тульская» — одна из просторнейших московских станций. Ее открыли в 1983 году, а в 1991-м предлагали переименовать в «Данилов монастырь», но этого не произошло. Изначально станцию хотели украсить панно, изображающими подвиг города-героя Тулы в Великой Отечественной войне, но и этого не случилось. В настоящее время «Тульская» — просто светлая и геометрически строгая станция с относительно небольшим пассажиропотоком.

Christopher Herwig/Fuel
17/20

В книге Хервига собраны снимки из семи стран и 15 городов: Днепра, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Кривого Рога, Нижнего Новгорода, Минска, Еревана, Ташкента, Харькова, Баку, Тбилиси, Киева, Санкт-Петербурга и Москвы.

Станцию «Проспект космонавтов» в Екатеринбурге легко узнать по горельефу, изображающему космонавта. Над проектированием интерьеров станции работал Вячеслав Бутусов — в то время простой выпускник Свердловского архитектурного института, а впоследствии — именитый музыкант.

Christopher Herwig/Fuel
18/20

Скромная «Кировская» в Самаре названа по одноименному проспекту в честь советского партийного деятеля Сергея Кирова, убийство которого в 1934 году дало старт массовым репрессиям, или так называемому «Большому террору». Станция расположена в промышленном районе города, потому оформлена без особых изысков.

Christopher Herwig/Fuel
19/20

Другой привет из прошлого — «Площадь Маркса» в Новосибирске. Ее должны были открыть в 1990 году, но в итоге запустили в 1991-м — в стране начались перебои с финансированием и поставками отделочных (и не только) материалов. Станция стала самой последней, открытой в Советском Союзе.

Christopher Herwig/Fuel
20/20

Хервиг рассказал Wired, что его увлечение советским метро не раз вызывало раздражение правоохранительных органов в разных городах. За все время создания коллекции работе фотографа пытались помешать не менее трех десятков раз. «Очевидно, там (на постсоветском пространстве — прим. «Ленты.ру») есть традиция контролировать сбор информации», — пояснил он.

Одно из московских изданий сочло, что канадец и впрямь чрезмерно увлекся подземкой, и опубликовало это фото с заголовком «Канадец охотится за советским метро». Охота, кажется, удалась.

 Горбачев обратился к Путину
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Наталью Бочкареву лишили водительских прав
В России могут запретить пластиковые пакеты
Россия отвергла предложение провести Олимпиаду на Курилах
Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)
Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с фанатом
Здоровье
10 правил питания для тех, кто любит выпить Лучше завязать со спиртным, но если не получилось – поешьте.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос красавцем (фото) Поклонники засыпали комплиментами дружную семью
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь