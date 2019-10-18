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14:58 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», — сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.

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Он напомнил, что «наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких».

«Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно, но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?» — заметил патриарх.

Глава Русской церкви подчеркнул, что «первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленной все остальные права».

Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее. «Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден», — заявил патриарх.

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