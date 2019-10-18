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19:12 (мск), источник: Rambler.ru

Отец Цоя оценил новую версию гибели сына

Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться». Об этом сообщает «Газета.ру».

Источник: Агентство «Москва»

Как писал «Рамблер», специалисты Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета пришли к выводу, что одной из причин аварии, в которой погиб Цой, стало отсутствие знаков о сужении дороги и об опасном повороте, а также об ограничении скорости. К экспертам института обратился журналист Лев Годованник, его материал опубликовала «Фонтанка».

«Ой, вы знаете, это мне так надоело! Сейчас очень многие хотят прославиться, выпендриться и проводят такие «расследования», — заявил Роберт Цой.

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Он добавил, что об отсутствии необходимых дорожных знаков начали говорить вскоре после ДТП.

«Я ее [эту версию — прим.ред. ] высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят», — подчеркнул отец музыканта.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Авария произошла на 35 километре трассы «Слока — Талси» в Латвии. По официальной версии, Цой уснул за рулем из-за переутомления, после чего его «Москвич-2141» вылетел на встречку и врезался в «Икарус».

Отец музыканта настаивает, что Цой находился в пути всего 15 минут, поэтому уснуть за рулем не мог.

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