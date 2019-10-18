19:12 (мск), источник: Rambler.ru
Отец Цоя оценил новую версию гибели сына
Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться». Об этом сообщает «Газета.ру».
Как писал «Рамблер», специалисты Института безопасности дорожного движения
«Ой, вы знаете, это мне так надоело! Сейчас очень многие хотят прославиться, выпендриться и проводят такие «расследования», — заявил Роберт Цой.
Он добавил, что об отсутствии необходимых дорожных знаков начали говорить вскоре после ДТП.
«Я ее [эту версию — прим.ред. ] высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят», — подчеркнул отец музыканта.
Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Авария произошла на 35 километре трассы «Слока — Талси» в Латвии. По официальной версии, Цой уснул за рулем
Отец музыканта настаивает, что Цой находился в пути всего 15 минут, поэтому уснуть за рулем не мог.